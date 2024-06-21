https://ria.ru/20240621/samara-1954479343.html
Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики
Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики - РИА Новости, 21.06.2024
Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики
Правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, региональные власти оказывают полное... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:31
2024-06-21T12:31
2024-06-21T12:45
самарская область
россия
александр хинштейн
вячеслав федорищев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954482918_0:103:755:528_1920x0_80_0_0_e199dec685f136b96093122959a8c425.jpg
САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, региональные власти оказывают полное содействие в борьбе с коррупционными проявлениями, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.В пятницу Хинштейн сообщил, что сотрудники полиции в рабочем кабинете задержали врио министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина, на него возбуждено уголовное по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). "В регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам", - написал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале после публикации депутата Госдумы. Федорищев в наале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта. РИА Новости пока не располагает комментарием ГУМВД России по Самарской области.
https://ria.ru/20240620/zaderzhanie-1954379711.html
https://ria.ru/20240617/sud-1953391934.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954482918_0:96:755:663_1920x0_80_0_0_99bafd04afdb2e25e4aac79ca2197cc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, россия, александр хинштейн, вячеслав федорищев, госдума рф
Самарская область, Россия, Александр Хинштейн, Вячеслав Федорищев, Госдума РФ
Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики
Силовики задержали врио министра транспорта Самарской области Пивкина