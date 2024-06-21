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Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики - РИА Новости, 21.06.2024
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12:31 21.06.2024 (обновлено: 12:45 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/samara-1954479343.html
Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики
Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики - РИА Новости, 21.06.2024
Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики
Правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, региональные власти оказывают полное... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:31
2024-06-21T12:45
самарская область
россия
александр хинштейн
вячеслав федорищев
госдума рф
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САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, региональные власти оказывают полное содействие в борьбе с коррупционными проявлениями, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.В пятницу Хинштейн сообщил, что сотрудники полиции в рабочем кабинете задержали врио министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина, на него возбуждено уголовное по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). "В регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам", - написал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале после публикации депутата Госдумы. Федорищев в наале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта. РИА Новости пока не располагает комментарием ГУМВД России по Самарской области.
https://ria.ru/20240620/zaderzhanie-1954379711.html
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самарская область, россия, александр хинштейн, вячеслав федорищев, госдума рф
Самарская область, Россия, Александр Хинштейн, Вячеслав Федорищев, Госдума РФ
Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики

Силовики задержали врио министра транспорта Самарской области Пивкина

© Фото : Правительство Самарской областиВрио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Правительство Самарской области
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, региональные власти оказывают полное содействие в борьбе с коррупционными проявлениями, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
В пятницу Хинштейн сообщил, что сотрудники полиции в рабочем кабинете задержали врио министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина, на него возбуждено уголовное по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
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"В регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам", - написал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале после публикации депутата Госдумы.
Федорищев в наале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта.
РИА Новости пока не располагает комментарием ГУМВД России по Самарской области.
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Самарская областьРоссияАлександр ХинштейнВячеслав ФедорищевГосдума РФ
 
 
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