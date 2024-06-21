https://ria.ru/20240621/samara-1954479343.html

Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики

Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики - РИА Новости, 21.06.2024

Врио министра транспорта Самарской области задержали силовики

Правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, региональные власти оказывают полное... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:31

2024-06-21T12:31

2024-06-21T12:45

самарская область

россия

александр хинштейн

вячеслав федорищев

госдума рф

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САМАРА, 21 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы задержали врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, региональные власти оказывают полное содействие в борьбе с коррупционными проявлениями, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.В пятницу Хинштейн сообщил, что сотрудники полиции в рабочем кабинете задержали врио министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина, на него возбуждено уголовное по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий). "В регионе проводится плановая работа по наведению порядка, в том числе по борьбе с коррупционными проявлениями. Правительство Самарской области оказывает полное содействие правоохранительным органам", - написал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале после публикации депутата Госдумы. Федорищев в наале июня раскритиковал Пивкина за недостаточное внимание к проблеме общественного транспорта. РИА Новости пока не располагает комментарием ГУМВД России по Самарской области.

https://ria.ru/20240620/zaderzhanie-1954379711.html

https://ria.ru/20240617/sud-1953391934.html

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самарская область, россия, александр хинштейн, вячеслав федорищев, госдума рф