https://ria.ru/20240621/saldo-1954411241.html
В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T01:37
2024-06-21T01:37
2024-06-21T01:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919971551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83fa6736ffd42df1be8c43653bb1dc01.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Предупреждение было объявлено в четверг в 23.59 мск. "Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20240514/opasnost-1946004159.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919971551_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_876734512fa2afb72854fa66ec820d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Сальдо: в Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности