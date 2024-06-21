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В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:37 21.06.2024
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В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T01:37
2024-06-21T01:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Предупреждение было объявлено в четверг в 23.59 мск. "Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20240514/opasnost-1946004159.html
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области отменили ракетную опасность

Сальдо: в Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Предупреждение было объявлено в четверг в 23.59 мск.
Работа артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В Херсонской области объявили авиаугрозу
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"Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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