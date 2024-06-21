https://ria.ru/20240621/saldo-1954411241.html

В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.06.2024

В Херсонской области отменили ракетную опасность

Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T01:37

2024-06-21T01:37

2024-06-21T01:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Херсонской области отменено, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Предупреждение было объявлено в четверг в 23.59 мск. "Отбой ракетной опасности Херсонская область", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20240514/opasnost-1946004159.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо