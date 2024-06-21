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Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева
Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева - РИА Новости, 21.06.2024
Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева
"Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет?
2024-06-21T18:00
2024-06-21T18:00
2024-06-21T18:48
дорога в лавру
подкаст
день святой троицы
андрей рублев (художник)
русская православная церковь
православие
сергий радонежский
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
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Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева
"Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет?
audio/mpeg
Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева
"Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет?
audio/mpeg
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подкаст, день святой троицы, андрей рублев (художник), русская православная церковь, православие, сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), история, аудио
Дорога в Лавру, Подкаст, День Святой Троицы, Андрей Рублев (художник), Русская православная церковь, Православие, Сергий Радонежский, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра), история
Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева
"Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет?