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Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева - РИА Новости, 21.06.2024
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18:00 21.06.2024 (обновлено: 18:48 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/rublev-1954607630.html
Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева
Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева - РИА Новости, 21.06.2024
Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева
"Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет?
2024-06-21T18:00
2024-06-21T18:48
дорога в лавру
подкаст
день святой троицы
андрей рублев (художник)
русская православная церковь
православие
сергий радонежский
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
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Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева
"Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет?
audio/mpeg
Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева
"Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет?
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях:Яндекс.МузыкаApple PodcastsSimplecastСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Автор эпизода: Руслан ЖигаловГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан ЖигаловМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, день святой троицы, андрей рублев (художник), русская православная церковь, православие, сергий радонежский, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра), история, аудио
Дорога в Лавру, Подкаст, День Святой Троицы, Андрей Рублев (художник), Русская православная церковь, Православие, Сергий Радонежский, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра), история
Дорога в Лавру

Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева

Дорога в Лавру
Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева
Вчера, 18:00
Читать ria.ru в
"Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет?
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Автор эпизода: Руслан Жигалов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Дорога в ЛавруПодкастДень Святой ТроицыАндрей Рублев (художник)Русская православная церковьПравославиеСергий РадонежскийСвято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)история
 
 
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