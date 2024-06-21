https://ria.ru/20240621/rublev-1954607630.html

Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева

Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева - РИА Новости, 21.06.2024

Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева

"Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет?

2024-06-21T18:00

2024-06-21T18:00

2024-06-21T18:48

дорога в лавру

подкаст

день святой троицы

андрей рублев (художник)

русская православная церковь

православие

сергий радонежский

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

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Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева "Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет? audio/mpeg

Тайны и знаки "Троицы" Андрея Рублева "Троицу" Андрей Рублёв писал в начале 1420-х годов для иконостаса Троицкого собора. Сегодня она считается одной из вершин русской иконописи. Как художнику удалось добиться идеальной композиции и удивительно стойкого соотношения красок и белил? И каким образом икона смогла сохранить изначальные цвета и через 600 лет? audio/mpeg

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