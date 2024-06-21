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Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару - РИА Новости, 21.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:17 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/rubl-1954409792.html
Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару
Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару - РИА Новости, 21.06.2024
Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару
Рубль сумел укрепиться после введения санкций против Мосбиржи вопреки прогнозам о его ослабления. Такая картина сохранится минимум до конца текущего месяца,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T02:17
2024-06-21T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Рубль сумел укрепиться после введения санкций против Мосбиржи вопреки прогнозам о его ослабления. Такая картина сохранится минимум до конца текущего месяца, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Нацвалюта может подешеветь уже в начале июля, после завершения очередного налогового периода. "Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар, но в первой половине месяца может снизиться до 93-94 за доллар", — предупреждает эксперт.Однако в целом в рублевых парах просматривается позитивный тренд как минимум до конца июля. Не исключено, что рубль к доллару может укрепиться до 80, а евро до 86, полагает эксперт. В августе традиционно возможен прилет "черных лебедей", которые пока никому не известны.Прогнозы на средне-и долгосрочную перспективу сейчас делать сложно, ведь на курсы влияет множество факторов. Так, если Банк России повысит ставку в июле, рубль может укрепиться. Если же Минфин начнет активно скупать юани для пополнения ФНБ, вероятно ослабление.
https://ria.ru/20240619/dollar-1953833211.html
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экономика, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции в отношении России
Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Аналитик Шнейдерман: в июле рубль может подешеветь до 94 за доллар

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПункт обмена валюты в Москве
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Рубль сумел укрепиться после введения санкций против Мосбиржи вопреки прогнозам о его ослабления. Такая картина сохранится минимум до конца текущего месяца, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Нацвалюта может подешеветь уже в начале июля, после завершения очередного налогового периода. "Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар, но в первой половине месяца может снизиться до 93-94 за доллар", — предупреждает эксперт.
Однако в целом в рублевых парах просматривается позитивный тренд как минимум до конца июля. Не исключено, что рубль к доллару может укрепиться до 80, а евро до 86, полагает эксперт. В августе традиционно возможен прилет "черных лебедей", которые пока никому не известны.
Прогнозы на средне-и долгосрочную перспективу сейчас делать сложно, ведь на курсы влияет множество факторов. Так, если Банк России повысит ставку в июле, рубль может укрепиться. Если же Минфин начнет активно скупать юани для пополнения ФНБ, вероятно ослабление.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Экономист назвал две причины привязанности россиян к доллару и евро
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