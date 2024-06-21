https://ria.ru/20240621/rubl-1954409792.html

Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару - РИА Новости, 21.06.2024

Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару

Рубль сумел укрепиться после введения санкций против Мосбиржи вопреки прогнозам о его ослабления. Такая картина сохранится минимум до конца текущего месяца,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T02:17

2024-06-21T02:17

2024-06-21T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585341_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_973ab69ed6e90379cee0030fa52130da.jpg

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Рубль сумел укрепиться после введения санкций против Мосбиржи вопреки прогнозам о его ослабления. Такая картина сохранится минимум до конца текущего месяца, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Нацвалюта может подешеветь уже в начале июля, после завершения очередного налогового периода. "Мы не ожидаем обвала рубля до 100 за доллар, но в первой половине месяца может снизиться до 93-94 за доллар", — предупреждает эксперт.Однако в целом в рублевых парах просматривается позитивный тренд как минимум до конца июля. Не исключено, что рубль к доллару может укрепиться до 80, а евро до 86, полагает эксперт. В августе традиционно возможен прилет "черных лебедей", которые пока никому не известны.Прогнозы на средне-и долгосрочную перспективу сейчас делать сложно, ведь на курсы влияет множество факторов. Так, если Банк России повысит ставку в июле, рубль может укрепиться. Если же Минфин начнет активно скупать юани для пополнения ФНБ, вероятно ослабление.

https://ria.ru/20240619/dollar-1953833211.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии