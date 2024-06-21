https://ria.ru/20240621/rostekh-1954431849.html

"Ростех" назвал санкции Японии пустым звуком

"Ростех" назвал санкции Японии пустым звуком - РИА Новости, 21.06.2024

"Ростех" назвал санкции Японии пустым звуком

"Ростех", против предприятий которого ранее ввела санкции Япония, считает их "пустым звуком", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:09

2024-06-21T09:09

2024-06-21T09:43

япония

ростех

экономика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Ростех", против предприятий которого ранее ввела санкции Япония, считает их "пустым звуком", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "С токсичными странами, как и с токсичными людьми, есть один способ поведения - не обращать на них внимания. То, что можно было запретить, они уже запретили пару лет назад. Все эти новые бессмысленные пакеты санкций - от бессилия, они давно превратились в пустой звук", - сказали в "Ростехе".Ранее Япония ввела санкции против 41 компании из России, список обнародовал МИД Японии. В числе прочих предприятий в перечне входящее в госкорпорацию "Ростех" ОАО "Туполев". Кроме того, Япония ввела санкции против директоров российских компаний и организаций - в списке директор входящего в "Ростех" Уралвагонзавода Александр Попов.

https://ria.ru/20240225/yaponiya-1929338398.html

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япония, ростех, экономика