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"Ростех" назвал санкции Японии пустым звуком - РИА Новости, 21.06.2024
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09:09 21.06.2024 (обновлено: 09:43 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/rostekh-1954431849.html
"Ростех" назвал санкции Японии пустым звуком
"Ростех" назвал санкции Японии пустым звуком - РИА Новости, 21.06.2024
"Ростех" назвал санкции Японии пустым звуком
"Ростех", против предприятий которого ранее ввела санкции Япония, считает их "пустым звуком", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:09
2024-06-21T09:43
япония
ростех
экономика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Ростех", против предприятий которого ранее ввела санкции Япония, считает их "пустым звуком", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. "С токсичными странами, как и с токсичными людьми, есть один способ поведения - не обращать на них внимания. То, что можно было запретить, они уже запретили пару лет назад. Все эти новые бессмысленные пакеты санкций - от бессилия, они давно превратились в пустой звук", - сказали в "Ростехе".Ранее Япония ввела санкции против 41 компании из России, список обнародовал МИД Японии. В числе прочих предприятий в перечне входящее в госкорпорацию "Ростех" ОАО "Туполев". Кроме того, Япония ввела санкции против директоров российских компаний и организаций - в списке директор входящего в "Ростех" Уралвагонзавода Александр Попов.
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япония, ростех, экономика
Япония, Ростех, Экономика
"Ростех" назвал санкции Японии пустым звуком

В "Ростех" призвали не обращать внимания на токсичные страны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Ростех", против предприятий которого ранее ввела санкции Япония, считает их "пустым звуком", сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"С токсичными странами, как и с токсичными людьми, есть один способ поведения - не обращать на них внимания. То, что можно было запретить, они уже запретили пару лет назад. Все эти новые бессмысленные пакеты санкций - от бессилия, они давно превратились в пустой звук", - сказали в "Ростехе".
Ранее Япония ввела санкции против 41 компании из России, список обнародовал МИД Японии. В числе прочих предприятий в перечне входящее в госкорпорацию "Ростех" ОАО "Туполев". Кроме того, Япония ввела санкции против директоров российских компаний и организаций - в списке директор входящего в "Ростех" Уралвагонзавода Александр Попов.
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