https://ria.ru/20240621/rostekh-1954424035.html

В России создали универсального боевого робота "Импульс-М"

В России создали универсального боевого робота "Импульс-М" - РИА Новости, 21.06.2024

В России создали универсального боевого робота "Импульс-М"

Универсальный боевой робот на гусеничной платформе "Импульс-М" разработан в России, в ближайшее время планируется провести испытания платформы со стрельбами из... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T07:34

2024-06-21T07:34

2024-06-21T07:57

технологии

россия

ростех

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Универсальный боевой робот на гусеничной платформе "Импульс-М" разработан в России, в ближайшее время планируется провести испытания платформы со стрельбами из установленного на ней противотанкового ракетного комплекса, сообщили в пятницу в пресс-службе "Ростеха". "Компания "Гумич" при участии "Ростеха" разработала универсальную роботизированную гусеничную платформу "Импульс-М". На нее можно устанавливать различные боевые модули, например противотанковый, оснащенный ракетами. Испытания платформы с ПТРК запланированы на ближайшее время", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, длина "Импульса-М" - чуть более двух метров. По горизонтальной поверхности дрон перевозит груз массой около тонны. В подъем 30 градусов он способен поднять 500 килограммов груза, а на прицепе тянет до полутора тонн. Гусеничное шасси робота отличает высокая надежность и ремонтопригодность в полевых условиях. Так, робот может продолжать движение без нескольких катков. "В комплексе "Импульс-М" реализованы различные виды связи оператора с роботом, что должно обеспечить его высокую устойчивость к помехам в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы противника. Элементы искусственного интеллекта и система технического зрения позволяют комплексу при обрыве связи самостоятельно возвращаться на базу при полной потери связи с оператором", – рассказали в "Ростехе". Кроме ударного варианта с боевыми модулями, робот может применяться для доставки противотанковых мин, а также использоваться для гражданских целей в различных областях хозяйства. "В рамках испытаний "Импульс-М" прошел различные ходовые тесты - движение по пересеченной местности, преодоление бродов и траншей. Также робот поднимал груз в горку длиной несколько десятков метров и преодолевал с ним брод с имитацией выхода на пологий берег", - подчеркнули в госкорпорации.

https://ria.ru/20240601/dron-1949824288.html

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технологии, россия, ростех