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В Россотрудничестве оценили отток русскоязычного населения из Прибалтики - РИА Новости, 21.06.2024
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17:21 21.06.2024 (обновлено: 17:38 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/rossotrudnichestvo-1954579751.html
В Россотрудничестве оценили отток русскоязычного населения из Прибалтики
В Россотрудничестве оценили отток русскоязычного населения из Прибалтики - РИА Новости, 21.06.2024
В Россотрудничестве оценили отток русскоязычного населения из Прибалтики
Отток русскоязычного населения из стран Балтии после введения Латвией обязательного экзамена на знание языка для граждан РФ будет очень серьезным, заявил РИА... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T17:21
2024-06-21T17:38
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
прибалтика
латвия
россия
балтия
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Отток русскоязычного населения из стран Балтии после введения Латвией обязательного экзамена на знание языка для граждан РФ будет очень серьезным, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов."У нас сейчас нет точной цифры сколько людей русскоговорящих были вынуждены покинуть территорию прибалтийских стран из-за введения этих драконовских мер. Я думаю, что так или иначе, конечно, люди испытывают очень серьезный дискомфорт из-за введения такой антигуманной политики и отток населения, в первую очередь, русскоговорящего будет достаточно серьезный", - сказал Шевцов.По его словам, то, что сейчас происходит в странах Прибалтики, не имеет ничего общего ни с правами человека, ни с демократией, ни с теми постулатами, которые руководители стран этого региона постоянно "артикулируют"."Уже многолетние действия по дискредитации русскоговорящего населения, это, конечно, достаточно плохой знак для этих стран с точки зрения их позиционирования на международном пространстве. Российская Федерация много раз на этом акцентировала свое внимание, в том числе и на уровне министерства иностранных дел", - заключил Шевцов.
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), прибалтика, латвия, россия, балтия
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Прибалтика, Латвия, Россия, Балтия
В Россотрудничестве оценили отток русскоязычного населения из Прибалтики

Россотрудничество: отток русскоязычного населения из Прибалтики будет серьезным

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Отток русскоязычного населения из стран Балтии после введения Латвией обязательного экзамена на знание языка для граждан РФ будет очень серьезным, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
«
"У нас сейчас нет точной цифры сколько людей русскоговорящих были вынуждены покинуть территорию прибалтийских стран из-за введения этих драконовских мер. Я думаю, что так или иначе, конечно, люди испытывают очень серьезный дискомфорт из-за введения такой антигуманной политики и отток населения, в первую очередь, русскоговорящего будет достаточно серьезный", - сказал Шевцов.
По его словам, то, что сейчас происходит в странах Прибалтики, не имеет ничего общего ни с правами человека, ни с демократией, ни с теми постулатами, которые руководители стран этого региона постоянно "артикулируют".
«
"Уже многолетние действия по дискредитации русскоговорящего населения, это, конечно, достаточно плохой знак для этих стран с точки зрения их позиционирования на международном пространстве. Российская Федерация много раз на этом акцентировала свое внимание, в том числе и на уровне министерства иностранных дел", - заключил Шевцов.
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ПрибалтикаЛатвияРоссияБалтия
 
 
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