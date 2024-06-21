https://ria.ru/20240621/rossiya-1954640318.html

"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина

"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина - РИА Новости, 21.06.2024

"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина

Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, может положить начало архитектуре безопасности в Евразии в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T22:48

2024-06-21T22:48

2024-06-21T22:48

в мире

россия

евразия

сша

владимир путин

ким чен ын

скотт риттер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952934052_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_605c92d92f8fcc113ead3aeb956dde8d.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, может положить начало архитектуре безопасности в Евразии в обход США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. <…> Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало", — полагает эксперт.По его мнению, теперь угрозам США и Южной Кореи нанести "превентивные" удары по Пхеньяну пришел конец, поскольку Москва усилила присутствие в регионе."С Россией шутки плохи", — резюмировал он.О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня. В перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе, добавил он.Путин уточнил, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.

https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html

https://ria.ru/20240621/rossiya-1954606928.html

россия

евразия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, евразия, сша, владимир путин, ким чен ын, скотт риттер