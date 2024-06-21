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"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина - РИА Новости, 21.06.2024
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22:48 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954640318.html
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина - РИА Новости, 21.06.2024
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина
Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, может положить начало архитектуре безопасности в Евразии в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T22:48
2024-06-21T22:48
в мире
россия
евразия
сша
владимир путин
ким чен ын
скотт риттер
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, может положить начало архитектуре безопасности в Евразии в обход США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. &lt;…&gt; Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало", — полагает эксперт.По его мнению, теперь угрозам США и Южной Кореи нанести "превентивные" удары по Пхеньяну пришел конец, поскольку Москва усилила присутствие в регионе."С Россией шутки плохи", — резюмировал он.О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня. В перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе, добавил он.Путин уточнил, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html
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в мире, россия, евразия, сша, владимир путин, ким чен ын, скотт риттер
В мире, Россия, Евразия, США, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Скотт Риттер
"С Россией шутки плохи". В США раскрыли, с чем столкнутся из-за шага Путина

Риттер: договор РФ с КНДР положит начало архитектуре безопасности в Евразии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, может положить начало архитектуре безопасности в Евразии в обход США, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Россия исторически не была сторонницей каких-то военных альянсов. Но недавно Путин сказал, что сейчас пришло время сформировать структуру евразийской безопасности. <…> Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало", — полагает эксперт.
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По его мнению, теперь угрозам США и Южной Кореи нанести "превентивные" удары по Пхеньяну пришел конец, поскольку Москва усилила присутствие в регионе.
"С Россией шутки плохи", — резюмировал он.
О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня. В перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе, добавил он.
Путин уточнил, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.
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В миреРоссияЕвразияСШАВладимир ПутинКим Чен ЫнСкотт Риттер
 
 
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