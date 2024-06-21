https://ria.ru/20240621/rossiya-1954606928.html

"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина

"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина - РИА Новости, 21.06.2024

"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина

Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в обход санкций и запретов США, говорит об утрате Вашингтоном... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T18:39

2024-06-21T18:39

2024-06-21T20:02

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ким чен ын

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в обход санкций и запретов США, говорит об утрате Вашингтоном статуса супердержавы. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Россия и Северная Корея подписывают договор о стратегическом партнерстве и отвергают санкции США. Обратили внимание? Остальной мир смеется над некогда устрашающей сверхдержавой", — написал он в социальной сети X.Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.В России подчеркнули, что новое соглашение соответствует всем нормам международного права и не направлено против третьих стран.

https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, ким чен ын, министерство обороны сша