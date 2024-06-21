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"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина - РИА Новости, 21.06.2024
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18:39 21.06.2024 (обновлено: 20:02 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954606928.html
"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина
"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина - РИА Новости, 21.06.2024
"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина
Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в обход санкций и запретов США, говорит об утрате Вашингтоном... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T18:39
2024-06-21T20:02
в мире
россия
сша
владимир путин
ким чен ын
министерство обороны сша
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в обход санкций и запретов США, говорит об утрате Вашингтоном статуса супердержавы. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Россия и Северная Корея подписывают договор о стратегическом партнерстве и отвергают санкции США. Обратили внимание? Остальной мир смеется над некогда устрашающей сверхдержавой", — написал он в социальной сети X.Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.В России подчеркнули, что новое соглашение соответствует всем нормам международного права и не направлено против третьих стран.
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, ким чен ын, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Министерство обороны США
"Остальной мир смеется". В США неожиданно отреагировали на решение Путина

Макгрегор заявил, что весь мир смеется над США после договора РФ и КНДР

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Стратегическое соглашение, заключенное лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в обход санкций и запретов США, говорит об утрате Вашингтоном статуса супердержавы. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Россия и Северная Корея подписывают договор о стратегическом партнерстве и отвергают санкции США. Обратили внимание? Остальной мир смеется над некогда устрашающей сверхдержавой", — написал он в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина
Вчера, 15:39
Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
В России подчеркнули, что новое соглашение соответствует всем нормам международного права и не направлено против третьих стран.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В США сообщили о хаосе в рядах ВСУ из-за "оружия-невидимки" россиян
Вчера, 17:44
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинКим Чен ЫнМинистерство обороны США
 
 
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