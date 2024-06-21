https://ria.ru/20240621/rossiya-1954548184.html

Российский народ может не сомневаться в Вооруженных силах, заявил Белоусов

Российский народ может не сомневаться в Вооруженных силах, заявил Белоусов - РИА Новости, 21.06.2024

Российский народ может не сомневаться в Вооруженных силах, заявил Белоусов

Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы РФ смогут обеспечить государственный суверенитет, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:45

2024-06-21T15:45

2024-06-21T16:34

россия

андрей белоусов

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы РФ смогут обеспечить государственный суверенитет, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы сумеют обеспечить государственный суверенитет, защитить мирную жизнь, создать условия для дальнейшего развития и процветания страны", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военно-учебных заведений.Обращаясь к выпускникам, которые будут командирами и начальниками, он подчеркнул, что от офицеров потребуется максимальная самоотдача и смелость при принятии решений, собранность и принципиальность, а также знания, полученные в академиях и училищах."Внедряйте в боевую подготовку опыт специальной операции, передовые способы ведения вооруженной борьбы, проявляйте командирскую заботу о своих подчиненных, берегите их, всегда оставаясь примером воинской доблести и преданности долгу", - добавил министр.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, андрей белоусов, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф