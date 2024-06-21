https://ria.ru/20240621/rossiya-1954548184.html
Российский народ может не сомневаться в Вооруженных силах, заявил Белоусов
Российский народ может не сомневаться в Вооруженных силах, заявил Белоусов - РИА Новости, 21.06.2024
Российский народ может не сомневаться в Вооруженных силах, заявил Белоусов
Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы РФ смогут обеспечить государственный суверенитет, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:45
2024-06-21T15:45
2024-06-21T16:34
россия
андрей белоусов
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954555277_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_935f415978919c6ade2f871d2fe55a94.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы РФ смогут обеспечить государственный суверенитет, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы сумеют обеспечить государственный суверенитет, защитить мирную жизнь, создать условия для дальнейшего развития и процветания страны", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками военно-учебных заведений.Обращаясь к выпускникам, которые будут командирами и начальниками, он подчеркнул, что от офицеров потребуется максимальная самоотдача и смелость при принятии решений, собранность и принципиальность, а также знания, полученные в академиях и училищах."Внедряйте в боевую подготовку опыт специальной операции, передовые способы ведения вооруженной борьбы, проявляйте командирскую заботу о своих подчиненных, берегите их, всегда оставаясь примером воинской доблести и преданности долгу", - добавил министр.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954555277_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_80eb78fd43f619d71f48486a897ab573.jpg
Белоусов напутствовал выпускников военных вузов: "Служите Отчизне верой и правдой"
Белоусов напутствовал выпускников военных вузов и вспомнил про наказы Суворова.
2024-06-21T15:45
true
PT2M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей белоусов, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российский народ может не сомневаться в Вооруженных силах, заявил Белоусов
Белоусов: Вооруженные силы смогут обеспечить суверенитет России и защитить ее
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы РФ смогут обеспечить государственный суверенитет, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Российский народ может не сомневаться, что Вооруженные силы сумеют обеспечить государственный суверенитет, защитить мирную жизнь, создать условия для дальнейшего развития и процветания страны", - сказал Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина
с выпускниками военно-учебных заведений.
Обращаясь к выпускникам, которые будут командирами и начальниками, он подчеркнул, что от офицеров потребуется максимальная самоотдача и смелость при принятии решений, собранность и принципиальность, а также знания, полученные в академиях и училищах.
"Внедряйте в боевую подготовку опыт специальной операции, передовые способы ведения вооруженной борьбы, проявляйте командирскую заботу о своих подчиненных, берегите их, всегда оставаясь примером воинской доблести и преданности долгу", - добавил министр.