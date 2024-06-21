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На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина - РИА Новости, 21.06.2024
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15:39 21.06.2024 (обновлено: 15:43 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html
На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина
На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина - РИА Новости, 21.06.2024
На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина
Визит президента России Владимира Путина в Азию, а также саммит по Украине в Швейцарии привели к полному провалу внешней политики США, заявил британский эксперт РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:39
2024-06-21T15:43
в мире
россия
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сша
владимир путин
ким чен ын
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Азию, а также саммит по Украине в Швейцарии привели к полному провалу внешней политики США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Неделя для внешней политики Соединенных Штатов была просто катастрофической. Прошла конференция в Швейцарии. Она оказалась не просто провалом, а полным фиаско. На Ближнем Востоке у нас кризис, который выходит из-под контроля, а Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть", — считает аналитик.Меркурис заявил, что стратегическое партнерство России и Северной Кореи стало полной неожиданностью для США, так как ключевой задачей американцев было предотвратить сближение этих стран, а также Китая."Вот что происходит, когда ты не ведешь дипломатию, а придерживаешься политики вооруженных конфликтов и войн, когда хочешь наложить санкции на всех", — резюмировал эксперт.Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"
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в мире, россия, швейцария, сша, владимир путин, ким чен ын, украина
В мире, Россия, Швейцария, США, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Украина
На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина

Эксперт Меркурис: визит Путина в Азию превратился в катастрофу для США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Азию, а также саммит по Украине в Швейцарии привели к полному провалу внешней политики США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Неделя для внешней политики Соединенных Штатов была просто катастрофической. Прошла конференция в Швейцарии. Она оказалась не просто провалом, а полным фиаско. На Ближнем Востоке у нас кризис, который выходит из-под контроля, а Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть", — считает аналитик.
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Меркурис заявил, что стратегическое партнерство России и Северной Кореи стало полной неожиданностью для США, так как ключевой задачей американцев было предотвратить сближение этих стран, а также Китая.
"Вот что происходит, когда ты не ведешь дипломатию, а придерживаешься политики вооруженных конфликтов и войн, когда хочешь наложить санкции на всех", — резюмировал эксперт.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
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В миреРоссияШвейцарияСШАВладимир ПутинКим Чен ЫнУкраина
 
 
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