https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html

На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина

На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина - РИА Новости, 21.06.2024

На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина

Визит президента России Владимира Путина в Азию, а также саммит по Украине в Швейцарии привели к полному провалу внешней политики США, заявил британский эксперт РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:39

2024-06-21T15:39

2024-06-21T15:43

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Азию, а также саммит по Украине в Швейцарии привели к полному провалу внешней политики США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Неделя для внешней политики Соединенных Штатов была просто катастрофической. Прошла конференция в Швейцарии. Она оказалась не просто провалом, а полным фиаско. На Ближнем Востоке у нас кризис, который выходит из-под контроля, а Россия предпринимает дипломатические шаги, которые никто в Вашингтоне не мог предвидеть", — считает аналитик.Меркурис заявил, что стратегическое партнерство России и Северной Кореи стало полной неожиданностью для США, так как ключевой задачей американцев было предотвратить сближение этих стран, а также Китая."Вот что происходит, когда ты не ведешь дипломатию, а придерживаешься политики вооруженных конфликтов и войн, когда хочешь наложить санкции на всех", — резюмировал эксперт.Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.Читайте в Дзен: "Мы отстали на сто лет". В США поражены заявлением Путина о ЗападеВ течение месяца. Стало известно, какой приказ получил Сырский. "Русские его уже ждут"

https://ria.ru/20240620/zapad-1954325680.html

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россия

швейцария

сша

украина

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