https://ria.ru/20240621/rossiya-1954510655.html
Россия никогда не сотрудничает против третьих стран, заявили в Кремле
Россия никогда не сотрудничает против третьих стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.06.2024
Россия никогда не сотрудничает против третьих стран, заявили в Кремле
Сотрудничество России с другими странами никоим образом и никогда не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:56
2024-06-21T13:56
2024-06-21T14:00
россия
вьетнам
владимир путин
дмитрий песков
политика
визит путина в кндр
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудничество России с другими странами никоим образом и никогда не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что реакция Запада на государственные визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и во Вьетнам была предсказуемой. "С другой стороны она вызывает полное непонимание, потому что сотрудничество с нашими партнерами никоим образом никогда не направлено против третьих стран. Направлено исключительно на рост благосостояния народов тех стран, которые участвуют в этом взаимодействии", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, политика, визит путина в кндр, кндр (северная корея)
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Визит Путина в КНДР, КНДР (Северная Корея)
Россия никогда не сотрудничает против третьих стран, заявили в Кремле
Песков: сотрудничество России с партнерами не направлено против третьих стран