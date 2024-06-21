https://ria.ru/20240621/rossiya-1954510655.html

Россия никогда не сотрудничает против третьих стран, заявили в Кремле

Россия никогда не сотрудничает против третьих стран, заявили в Кремле - РИА Новости, 21.06.2024

Россия никогда не сотрудничает против третьих стран, заявили в Кремле

Сотрудничество России с другими странами никоим образом и никогда не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:56

2024-06-21T13:56

2024-06-21T14:00

россия

вьетнам

владимир путин

дмитрий песков

политика

визит путина в кндр

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сотрудничество России с другими странами никоим образом и никогда не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что реакция Запада на государственные визиты президента РФ Владимира Путина в КНДР и во Вьетнам была предсказуемой. "С другой стороны она вызывает полное непонимание, потому что сотрудничество с нашими партнерами никоим образом никогда не направлено против третьих стран. Направлено исключительно на рост благосостояния народов тех стран, которые участвуют в этом взаимодействии", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

вьетнам

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, политика, визит путина в кндр, кндр (северная корея)