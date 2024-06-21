https://ria.ru/20240621/rosatom-1954433689.html
В "Росатоме" рассказали, как квантовые компьютеры изменят жизнь
В "Росатоме" рассказали, как квантовые компьютеры изменят жизнь - РИА Новости, 21.06.2024
В "Росатоме" рассказали, как квантовые компьютеры изменят жизнь
Квантовые компьютеры сильно изменят жизнь, хотя сейчас точно не скажешь, как именно - но люди должны быть в курсе этой перспективы, считает сооснователь... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:20
2024-06-21T09:20
2024-06-21T09:20
технологии
россия
руслан юнусов ("росатом")
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Квантовые компьютеры сильно изменят жизнь, хотя сейчас точно не скажешь, как именно - но люди должны быть в курсе этой перспективы, считает сооснователь Российского квантового центра (РКЦ), советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов. "Мы не знаем, что изменится в нашей жизни с появлением квантовых компьютеров. Надо говорить людям, что произойдут сильные изменения. Мы пока не знаем, какие, но мы знаем, что жизнь не останется прежней", - сказал Юнусов в интервью РИА Новости. Как пример он привел системы искусственного интеллекта, "которые быстро прогрессируют". "Понятно, что сильно изменятся какие-то профессии – но мы полностью не знаем, какие", - добавил собеседник агентства. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты - 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу - и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям. "Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в 2023 году.
https://ria.ru/20231222/rosatom-1916747129.html
https://ria.ru/20231120/internet-1909895277.html
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технологии, россия, руслан юнусов ("росатом"), алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Технологии, Россия, Руслан Юнусов ("Росатом"), Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В "Росатоме" рассказали, как квантовые компьютеры изменят жизнь
Сооснователь РКЦ Юнусов: квантовые компьютеры сильно изменят жизнь людей
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Квантовые компьютеры сильно изменят жизнь, хотя сейчас точно не скажешь, как именно - но люди должны быть в курсе этой перспективы, считает сооснователь Российского квантового центра (РКЦ), советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.
«
"Мы не знаем, что изменится в нашей жизни с появлением квантовых компьютеров. Надо говорить людям, что произойдут сильные изменения. Мы пока не знаем, какие, но мы знаем, что жизнь не останется прежней", - сказал Юнусов в интервью РИА Новости.
Как пример он привел системы искусственного интеллекта, "которые быстро прогрессируют". "Понятно, что сильно изменятся какие-то профессии – но мы полностью не знаем, какие", - добавил собеседник агентства.
В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты - 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу - и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России
в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.
"Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев
в 2023 году.