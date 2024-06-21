https://ria.ru/20240621/rosatom-1954414622.html
В России к 2030 году хотят создать компьютер с мощностью свыше ста кубитов
В России к 2030 году хотят создать компьютер с мощностью свыше ста кубитов - РИА Новости, 21.06.2024
В России к 2030 году хотят создать компьютер с мощностью свыше ста кубитов
Квантовый компьютер мощностью свыше 100 кубитов планируют создать в России к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости сооснователь Российского квантового... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T03:05
2024-06-21T03:05
2024-06-21T05:45
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
россия
руслан юнусов ("росатом")
алексей лихачев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Квантовый компьютер мощностью свыше 100 кубитов планируют создать в России к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости сооснователь Российского квантового центра (РКЦ), советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.Ранее "Росатом" озвучивал планы создания 100-кубитного квантового компьютера к 2030 году."Но мы сейчас готовим карту до 2030-го года, и там будут планы по квантовому компьютеру больше, чем 100 кубитов", — сказал Юнусов."Мы показали 20-25 кубитов на разных платформах в конце прошлого года. В этом году мы должны показать 50. Мы понимаем, как к этому идти. Мы ждем, что у нас во второй половине года, осенью, это должно получиться", — отметил он.В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям."Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в 2023 году.
https://realty.ria.ru/20240425/khusnullin-1942262815.html
https://ria.ru/20240619/rostekh-1953888814.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, россия, руслан юнусов ("росатом"), алексей лихачев
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии, Россия, Руслан Юнусов ("Росатом"), Алексей Лихачев
В России к 2030 году хотят создать компьютер с мощностью свыше ста кубитов
"Росатом": в РФ к 2030 году хотят создать компьютер мощностью свыше ста кубитов
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Квантовый компьютер мощностью свыше 100 кубитов планируют создать в России к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости сооснователь Российского квантового центра (РКЦ), советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.
Ранее "Росатом" озвучивал планы создания 100-кубитного квантового компьютера к 2030 году.
"Но мы сейчас готовим карту до 2030-го года, и там будут планы по квантовому компьютеру больше, чем 100 кубитов", — сказал Юнусов.
"Мы показали 20-25 кубитов на разных платформах в конце прошлого года. В этом году мы должны показать 50. Мы понимаем, как к этому идти. Мы ждем, что у нас во второй половине года, осенью, это должно получиться", — отметил он.
В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.
"Росатом" уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев
в 2023 году.