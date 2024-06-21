https://ria.ru/20240621/robot-1954425415.html

"Ростех" показал видео испытаний боевого робота "Импульс-М"

"Ростех" показал видео испытаний боевого робота "Импульс-М" - РИА Новости, 21.06.2024

"Ростех" показал видео испытаний боевого робота "Импульс-М"

Госкорпорация "Ростех" опубликовала в пятницу видео испытаний нового универсального боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М". РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T07:55

2024-06-21T07:55

2024-06-21T10:13

ростех

технологии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала в пятницу видео испытаний нового универсального боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М". Робот разработан компанией "Гумич" при участии Ростеха. На полутораминутном ролике показано, как робот преодолевает различные препятствия, в том числе едет по грязи, бревнам и веткам, а также форсирует водную преграда. Кроме того, на видео показана способность робота перевозить грузы, поднимаясь вверх под наклоном. Как сообщили в "Ростехе", на "Импульс-М" можно устанавливать различные боевые модули, в том числе противотанковый, оснащенный ракетами. Испытания платформы с ПТРК запланированы на ближайшее время. Длина робота - чуть более двух метров. По горизонтальной поверхности дрон перевозит груз массой около тонны. В подъем 30 градусов он способен поднять 500 килограммов груза, а на прицепе тянет до полутора тонн. Гусеничное шасси робота отличает высокая надежность и ремонтопригодность в полевых условиях. Так, робот может продолжать движение без нескольких катков.

https://ria.ru/20240619/zrpk-1953833583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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ростех, технологии