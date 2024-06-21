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"Ростех" показал видео испытаний боевого робота "Импульс-М" - РИА Новости, 21.06.2024
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07:55 21.06.2024 (обновлено: 10:13 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/robot-1954425415.html
"Ростех" показал видео испытаний боевого робота "Импульс-М"
"Ростех" показал видео испытаний боевого робота "Импульс-М" - РИА Новости, 21.06.2024
"Ростех" показал видео испытаний боевого робота "Импульс-М"
Госкорпорация "Ростех" опубликовала в пятницу видео испытаний нового универсального боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М". РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T07:55
2024-06-21T10:13
ростех
технологии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала в пятницу видео испытаний нового универсального боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М". Робот разработан компанией "Гумич" при участии Ростеха. На полутораминутном ролике показано, как робот преодолевает различные препятствия, в том числе едет по грязи, бревнам и веткам, а также форсирует водную преграда. Кроме того, на видео показана способность робота перевозить грузы, поднимаясь вверх под наклоном. Как сообщили в "Ростехе", на "Импульс-М" можно устанавливать различные боевые модули, в том числе противотанковый, оснащенный ракетами. Испытания платформы с ПТРК запланированы на ближайшее время. Длина робота - чуть более двух метров. По горизонтальной поверхности дрон перевозит груз массой около тонны. В подъем 30 градусов он способен поднять 500 килограммов груза, а на прицепе тянет до полутора тонн. Гусеничное шасси робота отличает высокая надежность и ремонтопригодность в полевых условиях. Так, робот может продолжать движение без нескольких катков.
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ростех, технологии
Ростех, Технологии
"Ростех" показал видео испытаний боевого робота "Импульс-М"

"Ростех" опубликовал видео испытаний универсального боевого робота "Импульс-М"

© РостехУниверсальный боевой робот на гусеничной платформе "Импульс-М"
Универсальный боевой робот на гусеничной платформе Импульс-М
© Ростех
Универсальный боевой робот на гусеничной платформе "Импульс-М"
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" опубликовала в пятницу видео испытаний нового универсального боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М".
Робот разработан компанией "Гумич" при участии Ростеха.
На полутораминутном ролике показано, как робот преодолевает различные препятствия, в том числе едет по грязи, бревнам и веткам, а также форсирует водную преграда. Кроме того, на видео показана способность робота перевозить грузы, поднимаясь вверх под наклоном.
Как сообщили в "Ростехе", на "Импульс-М" можно устанавливать различные боевые модули, в том числе противотанковый, оснащенный ракетами. Испытания платформы с ПТРК запланированы на ближайшее время.
Длина робота - чуть более двух метров. По горизонтальной поверхности дрон перевозит груз массой около тонны. В подъем 30 градусов он способен поднять 500 килограммов груза, а на прицепе тянет до полутора тонн. Гусеничное шасси робота отличает высокая надежность и ремонтопригодность в полевых условиях. Так, робот может продолжать движение без нескольких катков.
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