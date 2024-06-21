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РГГУ станет автономным учреждением - РИА Новости, 21.06.2024
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12:34 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/rggu-1954480534.html
РГГУ станет автономным учреждением
РГГУ станет автономным учреждением - РИА Новости, 21.06.2024
РГГУ станет автономным учреждением
Минобрнауки РФ утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), предполагающую смену его организационно-правовой... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:34
2024-06-21T12:34
общество
россия
российский государственный гуманитарный университет
образование
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), предполагающую смену его организационно-правовой формы с федерального на автономное учреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минобрнауки России утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета, предполагающую смену его организационно-правовой формы на автономное учреждение, что обеспечит новые возможности для развития вуза", - говорится в сообщении. Автономное учреждение получает средства единой суммой — субсидией — и самостоятельно в соответствии с разработанным финансовым планом их расходует.
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общество, россия, российский государственный гуманитарный университет, образование
Общество, Россия, Российский государственный гуманитарный университет, Образование
РГГУ станет автономным учреждением

РГГУ сменит организационно-правовую форму на автономное учреждение

© Фото : РГГУГлавный корпус РГГУ
Главный корпус РГГУ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : РГГУ
Главный корпус РГГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), предполагающую смену его организационно-правовой формы с федерального на автономное учреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минобрнауки России утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета, предполагающую смену его организационно-правовой формы на автономное учреждение, что обеспечит новые возможности для развития вуза", - говорится в сообщении.
Автономное учреждение получает средства единой суммой — субсидией — и самостоятельно в соответствии с разработанным финансовым планом их расходует.
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ОбществоРоссияРоссийский государственный гуманитарный университетОбразование
 
 
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