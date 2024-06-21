https://ria.ru/20240621/rggu-1954480534.html

РГГУ станет автономным учреждением

РГГУ станет автономным учреждением - РИА Новости, 21.06.2024

РГГУ станет автономным учреждением

Минобрнауки РФ утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), предполагающую смену его организационно-правовой... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:34

2024-06-21T12:34

2024-06-21T12:34

общество

россия

российский государственный гуманитарный университет

образование

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), предполагающую смену его организационно-правовой формы с федерального на автономное учреждение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минобрнауки России утвердило новую редакцию устава Российского государственного гуманитарного университета, предполагающую смену его организационно-правовой формы на автономное учреждение, что обеспечит новые возможности для развития вуза", - говорится в сообщении. Автономное учреждение получает средства единой суммой — субсидией — и самостоятельно в соответствии с разработанным финансовым планом их расходует.

https://ria.ru/20240621/rggu-1954477335.html

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общество, россия, российский государственный гуманитарный университет, образование