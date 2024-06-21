https://ria.ru/20240621/rggu-1954477335.html

В РГГУ упразднили должность президента вуза

В РГГУ упразднили должность президента вуза - РИА Новости, 21.06.2024

В РГГУ упразднили должность президента вуза

В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) упразднена должность президента вуза и введена должность научного руководителя, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:22

2024-06-21T12:22

2024-06-21T12:27

российский государственный гуманитарный университет

общество

образование

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845569993_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_da9c25e3bfa1dd3078ed8ec604bc6c7a.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) упразднена должность президента вуза и введена должность научного руководителя, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ."В новой редакции устава также упразднена должность президента университета и введена должность научного руководителя", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240620/rggu-1954233329.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский государственный гуманитарный университет, общество, образование, россия