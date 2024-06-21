https://ria.ru/20240621/rggu-1954477335.html
В РГГУ упразднили должность президента вуза
В РГГУ упразднили должность президента вуза - РИА Новости, 21.06.2024
В РГГУ упразднили должность президента вуза
В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) упразднена должность президента вуза и введена должность научного руководителя, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:22
2024-06-21T12:22
2024-06-21T12:27
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) упразднена должность президента вуза и введена должность научного руководителя, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ."В новой редакции устава также упразднена должность президента университета и введена должность научного руководителя", - говорится в сообщении.
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российский государственный гуманитарный университет, общество, образование, россия
Российский государственный гуманитарный университет, Общество, Образование, Россия
В РГГУ упразднили должность президента вуза
В РГГУ упразднили должность президента и ввели должность научного руководителя