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В РГГУ упразднили должность президента вуза - РИА Новости, 21.06.2024
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12:22 21.06.2024 (обновлено: 12:27 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/rggu-1954477335.html
В РГГУ упразднили должность президента вуза
В РГГУ упразднили должность президента вуза - РИА Новости, 21.06.2024
В РГГУ упразднили должность президента вуза
В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) упразднена должность президента вуза и введена должность научного руководителя, сообщили в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:22
2024-06-21T12:27
российский государственный гуманитарный университет
общество
образование
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) упразднена должность президента вуза и введена должность научного руководителя, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ."В новой редакции устава также упразднена должность президента университета и введена должность научного руководителя", - говорится в сообщении.
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российский государственный гуманитарный университет, общество, образование, россия
Российский государственный гуманитарный университет, Общество, Образование, Россия
В РГГУ упразднили должность президента вуза

В РГГУ упразднили должность президента и ввели должность научного руководителя

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАбитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета
Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Абитуриенты возле Российского государственного гуманитарного университета. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) упразднена должность президента вуза и введена должность научного руководителя, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"В новой редакции устава также упразднена должность президента университета и введена должность научного руководителя", - говорится в сообщении.
Андрей Логинов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Назначен новый ректор РГГУ
20 июня, 14:04
 
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