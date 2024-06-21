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Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие для начинающих экспортеров - РИА Новости, 21.06.2024
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11:26 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/rets-1954460215.html
Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие для начинающих экспортеров
Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие для начинающих экспортеров - РИА Новости, 21.06.2024
Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие для начинающих экспортеров
Школа экспорта РЭЦ обновила пособие для начинающих экспортеров, которое поможет начать экспортную деятельность в соответствии с актуальными требованиями... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:26
2024-06-21T11:26
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ обновила пособие для начинающих экспортеров, которое поможет начать экспортную деятельность в соответствии с актуальными требованиями российского и зарубежного законодательства, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Учебный материал доступен на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Пособие охватывает все основные этапы экспортной деятельности, начиная с первичного анализа внешних рынков и заканчивая организацией валютных платежей", - говорится в сообщении.Пособие также знакомит с инструментами поиска и оценки потенциальных покупателей, спецификой подготовки компании и товара к выходу на внешние рынки, а также методами минимизации рисков экспортной деятельности.Особое внимание в пособии уделено инструментам государственной поддержки экспорта, предоставляемым Группой РЭЦ и другими организациями. Читатели узнают о возможностях получения финансовой, информационной, консультационной и организационной помощи, которая может значительно облегчить выход на зарубежные рынки.Пособие разработано экспертами Школы экспорта РЭЦ, имеющими большой опыт в сфере международной торговли. Оно написано простым и понятным языком, содержит большое количество примеров и практических кейсов."Мы постоянно работаем над совершенствованием наших учебных материалов, чтобы они максимально соответствовали потребностям экспортеров. Новое пособие для начинающих экспортеров – это кладезь практической информации, которая поможет компаниям избежать типичных ошибок и успешно выйти на зарубежные рынки", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Напомним, сейчас экспортерам на платформе "Мой экспорт" доступно 19 учебных пособий от Школы экспорта. Материалы, представленные на платформе, регулярно актуализируются, чтобы соответствовать изменениям во внешнеэкономической ситуации. С 2016 года ими воспользовались представители более 3 тысяч компаний.Пособия доступны онлайн. Пользователи могут просмотреть нужные материалы в любое удобное время и адаптировать процесс обучения к своему индивидуальному графику.
https://ria.ru/20240620/rets-1954336372.html
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Школа экспорта РЭЦ актуализировала пособие для начинающих экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ обновила пособие для начинающих экспортеров, которое поможет начать экспортную деятельность в соответствии с актуальными требованиями российского и зарубежного законодательства, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Учебный материал доступен на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Пособие охватывает все основные этапы экспортной деятельности, начиная с первичного анализа внешних рынков и заканчивая организацией валютных платежей", - говорится в сообщении.
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Пособие также знакомит с инструментами поиска и оценки потенциальных покупателей, спецификой подготовки компании и товара к выходу на внешние рынки, а также методами минимизации рисков экспортной деятельности.
Особое внимание в пособии уделено инструментам государственной поддержки экспорта, предоставляемым Группой РЭЦ и другими организациями. Читатели узнают о возможностях получения финансовой, информационной, консультационной и организационной помощи, которая может значительно облегчить выход на зарубежные рынки.
Пособие разработано экспертами Школы экспорта РЭЦ, имеющими большой опыт в сфере международной торговли. Оно написано простым и понятным языком, содержит большое количество примеров и практических кейсов.
"Мы постоянно работаем над совершенствованием наших учебных материалов, чтобы они максимально соответствовали потребностям экспортеров. Новое пособие для начинающих экспортеров – это кладезь практической информации, которая поможет компаниям избежать типичных ошибок и успешно выйти на зарубежные рынки", – отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
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Напомним, сейчас экспортерам на платформе "Мой экспорт" доступно 19 учебных пособий от Школы экспорта. Материалы, представленные на платформе, регулярно актуализируются, чтобы соответствовать изменениям во внешнеэкономической ситуации. С 2016 года ими воспользовались представители более 3 тысяч компаний.
Пособия доступны онлайн. Пользователи могут просмотреть нужные материалы в любое удобное время и адаптировать процесс обучения к своему индивидуальному графику.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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