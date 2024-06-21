https://ria.ru/20240621/rebenok-1954407437.html

Россиянки назвали лучший мотиватор для рождения ребенка

Россиянки назвали лучший мотиватор для рождения ребенка - РИА Новости, 21.06.2024

Россиянки назвали лучший мотиватор для рождения ребенка

Россиянки назвали улучшение условий декретного отпуска лучшим мотиватором завести ребенка, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнёры" и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T00:24

2024-06-21T00:24

2024-06-21T05:47

общество

россия

дальний восток

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россиянки назвали улучшение условий декретного отпуска лучшим мотиватором завести ребенка, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнёры" и исследовательского холдинга "Ромир", результаты их исследования есть у РИА Новости."Для женщин самые важные меры, которые смогли бы мотивировать завести ребенка, — это улучшение условий декретного отпуска (52%) и качества медицинской помощи (49%), а для мужчин — повышение маткапитала и улучшение доступности детсадов (по 31%)", — показало исследование мнений 2700 респондентов по всей России.По данным аналитиков, декретный отпуск, качество медпомощи и материнский капитал важны для респондентов всех возрастов, поколение возрастом 20-37 лет добавляет в топ-3 условий повышение доступности детских садов и кружков (24%), а поколение 18-19 лет — расширение семейной ипотеки (35%).Также авторы исследования выяснили, что для респондентов с высоким уровнем дохода важнее всего повышение доступности детских садов и кружков (36%), в топ-3 предпочтений вошла также доступность детского отдыха (31%).По данным авторов исследования, среди представителей российских регионов больше всего хотят завести детей жители Дальнего Востока, а реже всего о таком желании говорили сибиряки.При этом для федеральных округов с наименьшим процентом желающих завести детей важны повышение доступности детских садов и кружков (32%) и семейная ипотека (23%).

https://ria.ru/20240528/otpusk-1948805875.html

https://ria.ru/20231230/otpusk-1919098722.html

россия

дальний восток

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общество, россия, дальний восток