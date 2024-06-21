https://ria.ru/20240621/ranenyy-1954560892.html

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 21.06.2024

При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Мирный житель ранее при обстреле ВСУ окраины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:28

2024-06-21T16:28

2024-06-21T17:59

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

муром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954564618_0:265:960:805_1920x0_80_0_0_6ef9e72a5bcfc151bab9c4cf55c4bf4a.jpg

БЕЛГОРОД, 21 июн – РИА Новости. Мирный житель ранее при обстреле ВСУ окраины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков написал, что два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ."В результате обстрела окраины города Шебекино пострадал один мирный житель. Бригада скорой оказала мужчине с контузией необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно", - написал губернатор.Он отметил, что после обстрела в городе выявлены повреждения на территории пяти частных домовладений: выбиты окна, повреждены надворные постройки и посечены фасады.В селе Муром дрон-камикадзе атаковал коммерческий объект торговли - повреждены кровля и фасад, также выбито остекление.Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

шебекино

белгородская область

украина

муром

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, муром