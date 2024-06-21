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При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:28 21.06.2024 (обновлено: 17:59 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/ranenyy-1954560892.html
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
При обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 21.06.2024
При обстреле Шебекино пострадал мужчина
Мирный житель ранее при обстреле ВСУ окраины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:28
2024-06-21T17:59
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
муром
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БЕЛГОРОД, 21 июн – РИА Новости. Мирный житель ранее при обстреле ВСУ окраины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Гладков написал, что два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ."В результате обстрела окраины города Шебекино пострадал один мирный житель. Бригада скорой оказала мужчине с контузией необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно", - написал губернатор.Он отметил, что после обстрела в городе выявлены повреждения на территории пяти частных домовладений: выбиты окна, повреждены надворные постройки и посечены фасады.В селе Муром дрон-камикадзе атаковал коммерческий объект торговли - повреждены кровля и фасад, также выбито остекление.Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, муром
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Муром
При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Гладков: при обстреле окраины Шебекино в Белгородской области ранен один человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела города Шебекино Белгородской области. 21 июня 2024
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области. 21 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела города Шебекино Белгородской области. 21 июня 2024
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БЕЛГОРОД, 21 июн – РИА Новости. Мирный житель ранее при обстреле ВСУ окраины города Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Гладков написал, что два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ.
«
"В результате обстрела окраины города Шебекино пострадал один мирный житель. Бригада скорой оказала мужчине с контузией необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет получать амбулаторно", - написал губернатор.
Он отметил, что после обстрела в городе выявлены повреждения на территории пяти частных домовладений: выбиты окна, повреждены надворные постройки и посечены фасады.
В селе Муром дрон-камикадзе атаковал коммерческий объект торговли - повреждены кровля и фасад, также выбито остекление.
Оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется, добавил Гладков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковМуром
 
 
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