Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге девятиклассник ранил ножом семиклассника - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 21.06.2024 (обновлено: 12:40 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/ranenie-1954481587.html
В Петербурге девятиклассник ранил ножом семиклассника
В Петербурге девятиклассник ранил ножом семиклассника - РИА Новости, 21.06.2024
В Петербурге девятиклассник ранил ножом семиклассника
Ученик 9-го класса одной из петербургских школ подозревается в том, что во время ссоры ранил ножом семиклассника, мальчика доставили в больницу в тяжелом... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:39
2024-06-21T12:40
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880278_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_9fe9f8856f77baf66136fc31433faae1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Ученик 9-го класса одной из петербургских школ подозревается в том, что во время ссоры ранил ножом семиклассника, мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о подростке, раненного ножом у дома №4 на Тракторной улице. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия нарядами полиции установлено, что у дома 4 между девятиклассником и учеником 7-го класса возникла внезапная ссора на почве неприязненных отношений, в ходе которой старшеклассник ударил ножом своего оппонента и с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавший мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Вечером того же дня полицейские задержали подозреваемого школьника в подъезде соседнего дома. Как заключают в ГУМВД, процессуальное решение по происшествию примут следственные органы.
https://ria.ru/20240617/pushilin-1953423490.html
https://ria.ru/20240320/draka-1934518065.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880278_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_4a749aea752e08623a9f5d04ba1cf6fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Петербурге девятиклассник ранил ножом семиклассника

В Петербурге девятиклассник ранил ножом семиклассника во время ссоры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Ученик 9-го класса одной из петербургских школ подозревается в том, что во время ссоры ранил ножом семиклассника, мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о подростке, раненного ножом у дома №4 на Тракторной улице.
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В Мариуполе подросток ранил трех детей из спрятанного дома гранатомета
17 июня, 14:48
"Незамедлительно прибывшими на место происшествия нарядами полиции установлено, что у дома 4 между девятиклассником и учеником 7-го класса возникла внезапная ссора на почве неприязненных отношений, в ходе которой старшеклассник ударил ножом своего оппонента и с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадавший мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.
Вечером того же дня полицейские задержали подозреваемого школьника в подъезде соседнего дома. Как заключают в ГУМВД, процессуальное решение по происшествию примут следственные органы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Подмосковье школьник ранил одноклассника ножом, завели уголовное дело
20 марта, 16:47
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала