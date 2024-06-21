https://ria.ru/20240621/ranenie-1954481587.html

В Петербурге девятиклассник ранил ножом семиклассника

В Петербурге девятиклассник ранил ножом семиклассника - РИА Новости, 21.06.2024

В Петербурге девятиклассник ранил ножом семиклассника

Ученик 9-го класса одной из петербургских школ подозревается в том, что во время ссоры ранил ножом семиклассника, мальчика доставили в больницу в тяжелом... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:39

2024-06-21T12:39

2024-06-21T12:40

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Ученик 9-го класса одной из петербургских школ подозревается в том, что во время ссоры ранил ножом семиклассника, мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером в полицию Кировского района поступило сообщение о подростке, раненного ножом у дома №4 на Тракторной улице. "Незамедлительно прибывшими на место происшествия нарядами полиции установлено, что у дома 4 между девятиклассником и учеником 7-го класса возникла внезапная ссора на почве неприязненных отношений, в ходе которой старшеклассник ударил ножом своего оппонента и с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавший мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии. Вечером того же дня полицейские задержали подозреваемого школьника в подъезде соседнего дома. Как заключают в ГУМВД, процессуальное решение по происшествию примут следственные органы.

https://ria.ru/20240617/pushilin-1953423490.html

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происшествия, россия