https://ria.ru/20240621/rakova-1954433512.html
В Москве провели уникальную операцию по имплантации торической линзы
В Москве провели уникальную операцию по имплантации торической линзы - РИА Новости, 21.06.2024
В Москве провели уникальную операцию по имплантации торической линзы
Хирурги Морозовской детской больницы первыми в столице провели уникальную операцию по имплантации торической линзы с углубленным фокусом восьмилетнему ребенку,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:18
2024-06-21T09:18
2024-06-21T09:19
общество
анастасия ракова
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Хирурги Морозовской детской больницы первыми в столице провели уникальную операцию по имплантации торической линзы с углубленным фокусом восьмилетнему ребенку, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Недавно врачи Морозовской детской больницы провели первую в столице операцию по имплантации торической линзы с углубленным фокусом восьмилетнему пациенту… Мальчику провели две успешные операции. Уже после первой из них острота его зрения повысилась с 20% до 50%", — рассказала Ракова. Она добавила, что сейчас юный пациент проходит период реабилитации после второй операции. По прогнозам врачей, вскоре он сможет вести полноценную активную жизнь наравне со сверстниками. "У ребенка было врожденное помутнение хрусталиков на обоих глазах, то есть катаракта, и он практически не видел. Обычно в таких случаях при лечении детей используют определенные модели имплантов, но у них есть существенный недостаток - после операции ребенку придется носить очки либо контактные линзы. Поэтому врачи приняли решение использовать высокотехнологичную линзу с углубленным фокусом, которые, как правило, устанавливают только взрослым пациентам", - уточнила заммэра.
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
В Москве провели уникальную операцию по имплантации торической линзы
Ракова: московские врачи впервые провели операцию по имплантации линзы ребенку
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Хирурги Морозовской детской больницы первыми в столице провели уникальную операцию по имплантации торической линзы с углубленным фокусом восьмилетнему ребенку, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Недавно врачи Морозовской детской больницы провели первую в столице операцию по имплантации торической линзы с углубленным фокусом восьмилетнему пациенту… Мальчику провели две успешные операции. Уже после первой из них острота его зрения повысилась с 20% до 50%", — рассказала Ракова.
Она добавила, что сейчас юный пациент проходит период реабилитации после второй операции. По прогнозам врачей, вскоре он сможет вести полноценную активную жизнь наравне со сверстниками.
"У ребенка было врожденное помутнение хрусталиков на обоих глазах, то есть катаракта, и он практически не видел. Обычно в таких случаях при лечении детей используют определенные модели имплантов, но у них есть существенный недостаток - после операции ребенку придется носить очки либо контактные линзы. Поэтому врачи приняли решение использовать высокотехнологичную линзу с углубленным фокусом, которые, как правило, устанавливают только взрослым пациентам", - уточнила заммэра.