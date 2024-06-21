Рейтинг@Mail.ru
Выпускники военных вузов будут работать оперативно и грамотно, уверен Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 21.06.2024 (обновлено: 16:38 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/putin-1954551419.html
Выпускники военных вузов будут работать оперативно и грамотно, уверен Путин
Выпускники военных вузов будут работать оперативно и грамотно, уверен Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Выпускники военных вузов будут работать оперативно и грамотно, уверен Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники высших военно-учебных заведений, часть из которых станут сотрудниками правоохранительных органов РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:55
2024-06-21T16:38
общество
россия
владимир путин
день россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954561373_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_98900bade6bc637a05bf0ed32684d404.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники высших военно-учебных заведений, часть из которых станут сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, будут работать оперативно и грамотно, добиваться результатов. "Уверен, что вы будете работать оперативно и грамотно. На всех порученных участках добиваться конкретных результатов", - на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Путин добавил, что граждане России верят выпускникам и рассчитывают на образцовое выполнение обязанностей. "Применяя на практике полученные знания, будете действовать так, как вас учили ваши преподаватели и наставники. И выбрав для себя трудный путь, продолжая дело своих предшественников, всегда, на всех этапах дальнейшей карьеры будете искренними патриотами Родины", - добавил он.
https://ria.ru/20240517/putin-1946635698.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Мы очень на вас надеемся" – напутствие Путина выпускникам военных вузов
Напутствие Путина офицерам: "Мы очень на вас надеемся, народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения"
2024-06-21T15:55
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954561373_198:0:1638:1080_1920x0_80_0_0_6b1cea42c30c7eed1d641d06b1b8d684.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, день россии
Общество, Россия, Владимир Путин, День России
Выпускники военных вузов будут работать оперативно и грамотно, уверен Путин

Путин уверен, что выпускники военных вузов будут грамотно добиваться результатов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники высших военно-учебных заведений, часть из которых станут сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, будут работать оперативно и грамотно, добиваться результатов.
«
"Уверен, что вы будете работать оперативно и грамотно. На всех порученных участках добиваться конкретных результатов", - на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Путин добавил, что граждане России верят выпускникам и рассчитывают на образцовое выполнение обязанностей.
"Применяя на практике полученные знания, будете действовать так, как вас учили ваши преподаватели и наставники. И выбрав для себя трудный путь, продолжая дело своих предшественников, всегда, на всех этапах дальнейшей карьеры будете искренними патриотами Родины", - добавил он.
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета. 17 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин заявил, что ему еще нужно работать над собой
17 мая, 12:26
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала