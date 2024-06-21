https://ria.ru/20240621/putin-1954551419.html

Выпускники военных вузов будут работать оперативно и грамотно, уверен Путин

Выпускники военных вузов будут работать оперативно и грамотно, уверен Путин - РИА Новости, 21.06.2024

Выпускники военных вузов будут работать оперативно и грамотно, уверен Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники высших военно-учебных заведений, часть из которых станут сотрудниками правоохранительных органов РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:55

2024-06-21T15:55

2024-06-21T16:38

общество

россия

владимир путин

день россии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что выпускники высших военно-учебных заведений, часть из которых станут сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, будут работать оперативно и грамотно, добиваться результатов. "Уверен, что вы будете работать оперативно и грамотно. На всех порученных участках добиваться конкретных результатов", - на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Путин добавил, что граждане России верят выпускникам и рассчитывают на образцовое выполнение обязанностей. "Применяя на практике полученные знания, будете действовать так, как вас учили ваши преподаватели и наставники. И выбрав для себя трудный путь, продолжая дело своих предшественников, всегда, на всех этапах дальнейшей карьеры будете искренними патриотами Родины", - добавил он.

https://ria.ru/20240517/putin-1946635698.html

россия

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Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, день россии