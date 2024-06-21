https://ria.ru/20240621/putin-1954548465.html

Путин назвал содействие военнослужащим в проведении СВО приоритетом

Путин назвал содействие военнослужащим в проведении СВО приоритетом - РИА Новости, 21.06.2024

Путин назвал содействие военнослужащим в проведении СВО приоритетом

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений заявил, что приоритетом остается содействие военнослужащим в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:46

2024-06-21T15:46

2024-06-21T16:32

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений заявил, что приоритетом остается содействие военнослужащим в проведении СВО. "В этом зале присутствуют офицеры, которые продолжат службу в рядах ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ФСО, Следственного комитета, прокуратуры. Вам предстоит решать широкий круг ответственных и важных задач. Прежде всего, защищать права и свободы граждан России, вести борьбу с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Приоритетом остается и активное содействие нашим военнослужащим в проведении специальной военной операции", - сказал Путин. Он добавил, что в первую очередь это касается обеспечения правопорядка, законности и мирной жизни людей в освобожденных районах, в расследовании "преступлений неонацистов и карателей. которые должны ответить за свои злодеяния, за преступления против мирных людей, за теракты, за обстрел наших городов и сел".

https://ria.ru/20240307/svo-1931693518.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: неонацисты и каратели должны ответить за свои преступления Неонацисты и каратели должны ответить за свои преступления против мирных людей, за теракты, за обстрелы наших городов и сел, заявил Путин 2024-06-21T15:46 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)