https://ria.ru/20240621/putin-1954547959.html
Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин
Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин
Россия будет вести работу над перспективными образцами вооружения, повышать качество и интенсивность боевой учебы, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:44
2024-06-21T15:44
2024-06-21T15:44
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет вести работу над перспективными образцами вооружения, повышать качество и интенсивность боевой учебы, сказал президент России Владимир Путин. "Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов Вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих - новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики. Вести работу над перспективными образцами", - заявил Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Президент добавил, что Россия намерена и дальше совершенствовать систему управления войсками и оружием. "Повышать интенсивность и качество боевой учебы", - добавил он.
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин
Путин: Россия будет повышать качество и интенсивность боевой учебы