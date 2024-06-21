Рейтинг@Mail.ru
Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/putin-1954547959.html
Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин
Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин
Россия будет вести работу над перспективными образцами вооружения, повышать качество и интенсивность боевой учебы, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:44
2024-06-21T15:44
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет вести работу над перспективными образцами вооружения, повышать качество и интенсивность боевой учебы, сказал президент России Владимир Путин. "Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов Вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих - новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики. Вести работу над перспективными образцами", - заявил Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Президент добавил, что Россия намерена и дальше совершенствовать систему управления войсками и оружием. "Повышать интенсивность и качество боевой учебы", - добавил он.
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea7ce840cca3c12f4efa5ddc990b5f82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин

Путин: Россия будет повышать качество и интенсивность боевой учебы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет вести работу над перспективными образцами вооружения, повышать качество и интенсивность боевой учебы, сказал президент России Владимир Путин.
«
"Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов Вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих - новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики. Вести работу над перспективными образцами", - заявил Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Президент добавил, что Россия намерена и дальше совершенствовать систему управления войсками и оружием.
«
"Повышать интенсивность и качество боевой учебы", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
На Западе заявили о катастрофе для США из-за шага Путина
Вчера, 15:39
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала