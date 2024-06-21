https://ria.ru/20240621/putin-1954547959.html

Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин

Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024

Россия будет повышать качество боевой учебы, заявил Путин

Россия будет вести работу над перспективными образцами вооружения, повышать качество и интенсивность боевой учебы, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:44

2024-06-21T15:44

2024-06-21T15:44

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет вести работу над перспективными образцами вооружения, повышать качество и интенсивность боевой учебы, сказал президент России Владимир Путин. "Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов Вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих - новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики. Вести работу над перспективными образцами", - заявил Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений. Президент добавил, что Россия намерена и дальше совершенствовать систему управления войсками и оружием. "Повышать интенсивность и качество боевой учебы", - добавил он.

https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html

россия

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2024

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безопасность, россия, владимир путин