https://ria.ru/20240621/putin-1954547083.html
Россия будет ставить на боевое дежурство новейшие комплексы, заявил Путин
Россия будет ставить на боевое дежурство новейшие комплексы, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Россия будет ставить на боевое дежурство новейшие комплексы, заявил Путин
Россия будет ставить на боевое дежурство новейшие комплексы, которые подтвердили свои уникальные характеристики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:42
2024-06-21T15:42
2024-06-21T15:42
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет ставить на боевое дежурство новейшие комплексы, которые подтвердили свои уникальные характеристики, заявил президент РФ Владимир Путин. "Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих, новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики", - заявил Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
https://ria.ru/20240621/putin-1954545338.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Россия будет ставить на боевое дежурство новейшие комплексы, заявил Путин
Путин: Россия будет ставить на боевое дежурство новейшие проверенные комплексы