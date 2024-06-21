https://ria.ru/20240621/putin-1954546059.html

Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин

Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024

Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин уверен, что выпускники военных вузов приложат максимум усилий для освоения новой военной техники и будут примером мужества. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:36

2024-06-21T15:36

2024-06-21T16:05

общество

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что выпускники военных вузов приложат максимум усилий для освоения новой военной техники и будут примером мужества."В ближайшее время вы возглавите соединения, воинские подразделения и части. И, уверен, приложите максимум усилий для освоения современного оружия и техники, для качественной подготовки личного состава. Будете примером профессионализма, дисциплины и порядочности, личного мужества для своих однополчан", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Также президент отметил, что выпускникам предстоит решать широкий круг ответственных и важных задач. Прежде всего, защищать права и свободы граждан России, вести борьбу с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Приоритетом остается активное содействие нашим военнослужащим в проведении специальной военной операции. В первую очередь, в обеспечении правопорядка, законности и мирной жизни людей в освобожденных районах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил в Кремле выпускников военных вузов с окончанием учебы Путин в Кремле встречается с выпускниками военных вузов. Президент поздравил их с окончанием учебы и выразил уверенность, что они готовы решать задачу обеспечения безопасности Родины. 2024-06-21T15:36 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, видео, безопасность