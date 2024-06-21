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Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
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15:36 21.06.2024 (обновлено: 16:05 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/putin-1954546059.html
Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин
Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин уверен, что выпускники военных вузов приложат максимум усилий для освоения новой военной техники и будут примером мужества. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:36
2024-06-21T16:05
общество
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что выпускники военных вузов приложат максимум усилий для освоения новой военной техники и будут примером мужества.&quot;В ближайшее время вы возглавите соединения, воинские подразделения и части. И, уверен, приложите максимум усилий для освоения современного оружия и техники, для качественной подготовки личного состава. Будете примером профессионализма, дисциплины и порядочности, личного мужества для своих однополчан&quot;, - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Также президент отметил, что выпускникам предстоит решать широкий круг ответственных и важных задач. Прежде всего, защищать права и свободы граждан России, вести борьбу с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Приоритетом остается активное содействие нашим военнослужащим в проведении специальной военной операции. В первую очередь, в обеспечении правопорядка, законности и мирной жизни людей в освобожденных районах.
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Путин поздравил в Кремле выпускников военных вузов с окончанием учебы
Путин в Кремле встречается с выпускниками военных вузов. Президент поздравил их с окончанием учебы и выразил уверенность, что они готовы решать задачу обеспечения безопасности Родины.
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общество, владимир путин, россия, видео, безопасность
Общество, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что выпускники военных вузов приложат максимум усилий для освоения новой военной техники и будут примером мужества.
2024-06-21T15:36
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Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин

Путин: выпускники военных вузов приложат все усилия в освоении военной техники

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что выпускники военных вузов приложат максимум усилий для освоения новой военной техники и будут примером мужества.
«

"В ближайшее время вы возглавите соединения, воинские подразделения и части. И, уверен, приложите максимум усилий для освоения современного оружия и техники, для качественной подготовки личного состава. Будете примером профессионализма, дисциплины и порядочности, личного мужества для своих однополчан", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Также президент отметил, что выпускникам предстоит решать широкий круг ответственных и важных задач. Прежде всего, защищать права и свободы граждан России, вести борьбу с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Приоритетом остается активное содействие нашим военнослужащим в проведении специальной военной операции. В первую очередь, в обеспечении правопорядка, законности и мирной жизни людей в освобожденных районах.
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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