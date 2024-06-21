https://ria.ru/20240621/putin-1954546059.html
Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин
Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин уверен, что выпускники военных вузов приложат максимум усилий для освоения новой военной техники и будут примером мужества. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:36
2024-06-21T15:36
2024-06-21T16:05
общество
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что выпускники военных вузов приложат максимум усилий для освоения новой военной техники и будут примером мужества."В ближайшее время вы возглавите соединения, воинские подразделения и части. И, уверен, приложите максимум усилий для освоения современного оружия и техники, для качественной подготовки личного состава. Будете примером профессионализма, дисциплины и порядочности, личного мужества для своих однополчан", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Также президент отметил, что выпускникам предстоит решать широкий круг ответственных и важных задач. Прежде всего, защищать права и свободы граждан России, вести борьбу с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Приоритетом остается активное содействие нашим военнослужащим в проведении специальной военной операции. В первую очередь, в обеспечении правопорядка, законности и мирной жизни людей в освобожденных районах.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
Путин поздравил в Кремле выпускников военных вузов с окончанием учебы
Путин в Кремле встречается с выпускниками военных вузов. Президент поздравил их с окончанием учебы и выразил уверенность, что они готовы решать задачу обеспечения безопасности Родины.
2024-06-21T15:36
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, видео, безопасность
Общество, Владимир Путин, Россия, Безопасность
Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что выпускники военных вузов приложат максимум усилий для освоения новой военной техники и будут примером мужества.
2024-06-21T15:36
true
PT0M59S
Выпускники военных вузов будут примером мужества, заявил Путин
Путин: выпускники военных вузов приложат все усилия в освоении военной техники