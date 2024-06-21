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Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО - РИА Новости, 21.06.2024
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15:36 21.06.2024 (обновлено: 16:27 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/putin-1954545903.html
Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО
Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО - РИА Новости, 21.06.2024
Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО
Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:36
2024-06-21T16:27
россия
евразия
владимир путин
нато
снг
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов."На встрече с руководством Министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе", — сказал глава государства.О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня. В перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе, добавил он.Президент подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.Он уточнил, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.Важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата, подчеркнул российский лидер.
https://ria.ru/20240615/ritter-1953118691.html
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Путин о диалоге с натовскими государствами
Недавно на встрече с руководством министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами, в том числе", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
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россия, евразия, владимир путин, нато, снг, евразийский экономический союз
Россия, Евразия, Владимир Путин, НАТО, СНГ, Евразийский экономический союз
Путин: Россия готова обсуждать евразийскую безопасность с членами НАТО

Путин: Россия готова к широкому обсуждению безопасности Евразии даже с НАТО

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россия готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО, когда они будут к этому готовы, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
"На встрече с руководством Министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе", — сказал глава государства.
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О необходимости создания в Евразии новой системы безопасности Путин заявил на встрече с руководством МИД 14 июня. В перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе, добавил он.
Президент подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.
Он уточнил, что в нынешней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но если получится выстроить надежную систему безопасности, то в их контингентах просто не будет необходимости.
Важной частью евразийской системы безопасности должны стать вопросы экономики, социального благополучия, интеграции и взаимовыгодного сотрудничества, решение проблем бедности, неравенства, экологии и климата, подчеркнул российский лидер.
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РоссияЕвразияВладимир ПутинНАТОСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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