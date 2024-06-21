https://ria.ru/20240621/putin-1954545687.html
Россияне внимательно следят за каждым шагом армии, заявил Путин
Россияне внимательно следят за каждым шагом армии, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Россияне внимательно следят за каждым шагом армии, заявил Путин
Народ России внимательно следит за каждым шагом армии РФ на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:35
2024-06-21T15:35
2024-06-21T15:53
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Народ России внимательно следит за каждым шагом армии РФ на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения", - сказал президент на встрече с выпускниками военных вузов.Путин также сообщил выпускникам, что только что заслушал доклад начальника Генерального штаба. "Хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - заключил президент.
https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954549762.html
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россия, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Россияне внимательно следят за каждым шагом армии, заявил Путин
Путин: народ России внимательно следит за каждым шагом армии