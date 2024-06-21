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Россияне внимательно следят за каждым шагом армии, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:35 21.06.2024 (обновлено: 15:53 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/putin-1954545687.html
Россияне внимательно следят за каждым шагом армии, заявил Путин
Россияне внимательно следят за каждым шагом армии, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Россияне внимательно следят за каждым шагом армии, заявил Путин
Народ России внимательно следит за каждым шагом армии РФ на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:35
2024-06-21T15:53
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Народ России внимательно следит за каждым шагом армии РФ на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения", - сказал президент на встрече с выпускниками военных вузов.Путин также сообщил выпускникам, что только что заслушал доклад начальника Генерального штаба. "Хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - заключил президент.
https://ria.ru/20240621/spetsoperatsiya-1954549762.html
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россия, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Россияне внимательно следят за каждым шагом армии, заявил Путин

Путин: народ России внимательно следит за каждым шагом армии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Народ России внимательно следит за каждым шагом армии РФ на линии боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Народ России внимательно следит за каждым шагом нашей армии на линии боевого соприкосновения", - сказал президент на встрече с выпускниками военных вузов.
Путин также сообщил выпускникам, что только что заслушал доклад начальника Генерального штаба. "Хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения", - заключил президент.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Служащие ВСУ сдаются в плен в Красногоровке, заявил советник главы ДНР
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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