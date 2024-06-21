https://ria.ru/20240621/putin-1954545338.html
Потомки победителей нацизма сегодня борются с неонацизмом, заявил Путин
Потомки победителей нацизма сегодня борются с неонацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Потомки победителей нацизма сегодня борются с неонацизмом, заявил Путин
Благодаря смелости и отваге советских солдат была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, сегодня их внуки и правнуки достойно ведут борьбу с... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:34
2024-06-21T15:34
2024-06-21T15:34
общество
европа
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Благодаря смелости и отваге советских солдат была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, сегодня их внуки и правнуки достойно ведут борьбу с неонацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. "Благодаря смелости и отваге наших бойцов и командиров была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, сделан решающий шаг к великой победе. Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной достойно хранят и продолжают ратные традиции родины",- сказал Путин. Он добавил, что потомки героев надёжно стоят на страже суверенитета и безопасности страны, защищают землю и российских граждан на Донбассе и в Новороссии от неонацистов.
https://ria.ru/20240621/putin-1954543254.html
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общество, европа, россия, донбасс, владимир путин
Общество, Европа, Россия, Донбасс, Владимир Путин
Потомки победителей нацизма сегодня борются с неонацизмом, заявил Путин
Путин: внуки и правнуки победителей нацизма сегодня ведут борьбу с неонацизмом