https://ria.ru/20240621/putin-1954545338.html

Потомки победителей нацизма сегодня борются с неонацизмом, заявил Путин

Потомки победителей нацизма сегодня борются с неонацизмом, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024

Потомки победителей нацизма сегодня борются с неонацизмом, заявил Путин

Благодаря смелости и отваге советских солдат была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, сегодня их внуки и правнуки достойно ведут борьбу с... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:34

2024-06-21T15:34

2024-06-21T15:34

общество

европа

россия

донбасс

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Благодаря смелости и отваге советских солдат была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, сегодня их внуки и правнуки достойно ведут борьбу с неонацизмом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. "Благодаря смелости и отваге наших бойцов и командиров была открыта дорога к освобождению Европы от нацизма, сделан решающий шаг к великой победе. Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной достойно хранят и продолжают ратные традиции родины",- сказал Путин. Он добавил, что потомки героев надёжно стоят на страже суверенитета и безопасности страны, защищают землю и российских граждан на Донбассе и в Новороссии от неонацистов.

https://ria.ru/20240621/putin-1954543254.html

европа

россия

донбасс

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общество, европа, россия, донбасс, владимир путин