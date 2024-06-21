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Путин заслушал доклад главы Генштаба - РИА Новости, 21.06.2024
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15:34 21.06.2024 (обновлено: 15:53 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/putin-1954545227.html
Путин заслушал доклад главы Генштаба
Путин заслушал доклад главы Генштаба - РИА Новости, 21.06.2024
Путин заслушал доклад главы Генштаба
Президент России Владимир Путин сообщил, что только что заслушал доклад главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, отметив, что он передал поздравления выпускникам... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:34
2024-06-21T15:53
россия
владимир путин
валерий герасимов
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что только что заслушал доклад главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, отметив, что он передал поздравления выпускникам высших военно-учебных заведений от себя и товарищей с линии боевого соприкосновения."Только что заслушал доклад начальника генерального штаба (РФ - ред.), хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед родиной на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
https://ria.ru/20240614/putin-1953037144.html
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россия, владимир путин, валерий герасимов, безопасность
Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Безопасность
Путин заслушал доклад главы Генштаба

Путин перед встречей с выпускниками военных вузов заслушал доклад Герасимова

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что только что заслушал доклад главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, отметив, что он передал поздравления выпускникам высших военно-учебных заведений от себя и товарищей с линии боевого соприкосновения.
"Только что заслушал доклад начальника генерального штаба (РФ - ред.), хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед родиной на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
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