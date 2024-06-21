https://ria.ru/20240621/putin-1954545227.html

Путин заслушал доклад главы Генштаба

Путин заслушал доклад главы Генштаба - РИА Новости, 21.06.2024

Путин заслушал доклад главы Генштаба

Президент России Владимир Путин сообщил, что только что заслушал доклад главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, отметив, что он передал поздравления выпускникам... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:34

2024-06-21T15:34

2024-06-21T15:53

россия

владимир путин

валерий герасимов

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что только что заслушал доклад главы Генштаба РФ Валерия Герасимова, отметив, что он передал поздравления выпускникам высших военно-учебных заведений от себя и товарищей с линии боевого соприкосновения."Только что заслушал доклад начальника генерального штаба (РФ - ред.), хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед родиной на линии боевого соприкосновения", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

https://ria.ru/20240614/putin-1953037144.html

россия

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, валерий герасимов, безопасность