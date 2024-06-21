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Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
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15:32 21.06.2024 (обновлено: 16:39 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/putin-1954544269.html
Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин
Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин
Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:32
2024-06-21T16:39
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сегодня массово идут в серийные производства", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
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353
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Путин поздравил в Кремле выпускников военных вузов с окончанием учебы
Путин в Кремле встречается с выпускниками военных вузов. Президент поздравил их с окончанием учебы и выразил уверенность, что они готовы решать задачу обеспечения безопасности Родины.
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РИА Новости
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, видео
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-06-21T15:32
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Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин

Путин: Россия будет работать над высокотехнологичными образцами военной техники

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сегодня массово идут в серийные производства", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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