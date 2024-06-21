https://ria.ru/20240621/putin-1954544269.html
Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин
Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин
Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:32
2024-06-21T15:32
2024-06-21T16:39
россия
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сегодня массово идут в серийные производства", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
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Путин поздравил в Кремле выпускников военных вузов с окончанием учебы
Путин в Кремле встречается с выпускниками военных вузов. Президент поздравил их с окончанием учебы и выразил уверенность, что они готовы решать задачу обеспечения безопасности Родины.
2024-06-21T15:32
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PT0M59S
РИА Новости
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россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, видео
Россия, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-06-21T15:32
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PT0M59S
Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин
Путин: Россия будет работать над высокотехнологичными образцами военной техники