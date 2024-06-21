https://ria.ru/20240621/putin-1954544269.html

Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин

Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024

Россия будет работать над новыми образцами военной техники, заявил Путин

Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:32

2024-06-21T15:32

2024-06-21T16:39

россия

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия будет работать над современными высокотехнологичными образцами военной техники, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сегодня массово идут в серийные производства", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

россия

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил в Кремле выпускников военных вузов с окончанием учебы Путин в Кремле встречается с выпускниками военных вузов. Президент поздравил их с окончанием учебы и выразил уверенность, что они готовы решать задачу обеспечения безопасности Родины. 2024-06-21T15:32 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф, видео