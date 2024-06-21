https://ria.ru/20240621/putin-1954543254.html
Путин назвал единство народа всепобеждающей силой
Путин назвал единство народа всепобеждающей силой - РИА Новости, 21.06.2024
Путин назвал единство народа всепобеждающей силой
Президент России Владимир Путин заявил, что армия России и офицерский корпус, единство народа вместе являются всепобеждающей силой. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:29
2024-06-21T15:29
2024-06-21T15:29
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что армия России и офицерский корпус, единство народа вместе являются всепобеждающей силой. "(Наши герои - ред.) надежно стоят на страже ее суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и наших граждан на Донбассе и в Новороссии от неонацистов. На деле доказывают, что наша армия и ее оплот, офицерский корпус, вековая сплоченность и единство многонационального нашего народа - это всепобеждающая сила", - сказал глава государства на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин
Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Путин назвал единство народа всепобеждающей силой
Путин: армия, офицерский корпус, единство народа являются всепобеждающей силой