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Путин назвал единство народа всепобеждающей силой - РИА Новости, 21.06.2024
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15:29 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/putin-1954543254.html
Путин назвал единство народа всепобеждающей силой
Путин назвал единство народа всепобеждающей силой - РИА Новости, 21.06.2024
Путин назвал единство народа всепобеждающей силой
Президент России Владимир Путин заявил, что армия России и офицерский корпус, единство народа вместе являются всепобеждающей силой. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:29
2024-06-21T15:29
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что армия России и офицерский корпус, единство народа вместе являются всепобеждающей силой. "(Наши герои - ред.) надежно стоят на страже ее суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и наших граждан на Донбассе и в Новороссии от неонацистов. На деле доказывают, что наша армия и ее оплот, офицерский корпус, вековая сплоченность и единство многонационального нашего народа - это всепобеждающая сила", - сказал глава государства на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин
Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Путин назвал единство народа всепобеждающей силой

Путин: армия, офицерский корпус, единство народа являются всепобеждающей силой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что армия России и офицерский корпус, единство народа вместе являются всепобеждающей силой.
"(Наши герои - ред.) надежно стоят на страже ее суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и наших граждан на Донбассе и в Новороссии от неонацистов. На деле доказывают, что наша армия и ее оплот, офицерский корпус, вековая сплоченность и единство многонационального нашего народа - это всепобеждающая сила", - сказал глава государства на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину
7 марта, 13:59
 
РоссияДонбассНовороссияВладимир Путин
 
 
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