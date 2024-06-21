https://ria.ru/20240621/putin-1954543160.html
Путин рассказал, от чего зависит безопасность граждан и развитие России
Путин рассказал, от чего зависит безопасность граждан и развитие России - РИА Новости, 21.06.2024
Путин рассказал, от чего зависит безопасность граждан и развитие России
Безопасность граждан России и развитие страны во многом зависит от эффективности работы правоохранительных органов и спецслужб, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:29
2024-06-21T15:29
2024-06-21T15:41
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Безопасность граждан России и развитие страны во многом зависит от эффективности работы правоохранительных органов и спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин."Безопасность наших граждан и общества, стабильное и поступательное развитие России во многом зависит от эффективности правоохранительной системы и специальных служб", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Он также отметил, что именно от офицеров напрямую зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России.
https://ria.ru/20240621/rossiya-1954546395.html
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россия, владимир путин
Путин рассказал, от чего зависит безопасность граждан и развитие России
Путин: безопасность граждан зависит от эффективности правоохранителей