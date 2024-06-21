https://ria.ru/20240621/putin-1954542410.html

Путин рассказал, как обороноспособность России зависит от офицеров

Путин рассказал, как обороноспособность России зависит от офицеров - РИА Новости, 21.06.2024

Путин рассказал, как обороноспособность России зависит от офицеров

От офицеров прямо зависит работа по укреплению всей системы обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:26

2024-06-21T15:26

2024-06-21T15:32

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. От офицеров прямо зависит работа по укреплению всей системы обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, именно от офицеров, от вас и ваших товарищей прямо зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России", - сказал Путин. Глава государства в пятницу проводит в Кремле встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.

https://ria.ru/20240621/belousov-1954544082.html

россия

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россия, владимир путин