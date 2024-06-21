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Путин рассказал, как обороноспособность России зависит от офицеров - РИА Новости, 21.06.2024
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15:26 21.06.2024 (обновлено: 15:32 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/putin-1954542410.html
Путин рассказал, как обороноспособность России зависит от офицеров
Путин рассказал, как обороноспособность России зависит от офицеров - РИА Новости, 21.06.2024
Путин рассказал, как обороноспособность России зависит от офицеров
От офицеров прямо зависит работа по укреплению всей системы обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:26
2024-06-21T15:32
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. От офицеров прямо зависит работа по укреплению всей системы обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, именно от офицеров, от вас и ваших товарищей прямо зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России", - сказал Путин. Глава государства в пятницу проводит в Кремле встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как обороноспособность России зависит от офицеров

Путин: от офицеров прямо зависит работа по укреплению системы обороноспособности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. От офицеров прямо зависит работа по укреплению всей системы обороноспособности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Подчеркну, именно от офицеров, от вас и ваших товарищей прямо зависит результативность всей работы по укреплению обороноспособности России", - сказал Путин.
Глава государства в пятницу проводит в Кремле встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время поздравления президентом РФ Владимиром Путиным выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, завершивших обучение с отличием - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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