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Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады - РИА Новости, 21.06.2024
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15:26 21.06.2024 (обновлено: 16:21 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/putin-1954542191.html
Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады
Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады - РИА Новости, 21.06.2024
Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады
Президент России Путин сообщил о планах дальнейшего развития ядерной триады. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:26
2024-06-21T16:21
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Путин сообщил о планах дальнейшего развития ядерной триады."В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады

Путин рассказал о планах дальнейшего развития ядерной триады

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Путин сообщил о планах дальнейшего развития ядерной триады.
"В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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