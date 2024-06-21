https://ria.ru/20240621/putin-1954542191.html
Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады
Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады - РИА Новости, 21.06.2024
Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады
Президент России Путин сообщил о планах дальнейшего развития ядерной триады. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:26
2024-06-21T15:26
2024-06-21T16:21
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Путин сообщил о планах дальнейшего развития ядерной триады."В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
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владимир путин, россия
Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады
Путин рассказал о планах дальнейшего развития ядерной триады