https://ria.ru/20240621/putin-1954542191.html

Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады

Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады - РИА Новости, 21.06.2024

Путин рассказал о планах по развитию ядерной триады

Президент России Путин сообщил о планах дальнейшего развития ядерной триады. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:26

2024-06-21T15:26

2024-06-21T16:21

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Путин сообщил о планах дальнейшего развития ядерной триады."В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и сохранения баланса сил в мире", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

россия

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2024

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владимир путин, россия