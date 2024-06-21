https://ria.ru/20240621/putin-1954541144.html

Россия в приоритетном порядке нарастит поставки БПЛА на СВО

Россия в приоритетном порядке нарастит поставки БПЛА на СВО - РИА Новости, 21.06.2024

Россия в приоритетном порядке нарастит поставки БПЛА на СВО

Россия в приоритетном порядке будет наращивать поставки в зону СВО беспилотников и систем поражения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:24

2024-06-21T15:24

2024-06-21T15:37

россия

безопасность

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в приоритетном порядке будет наращивать поставки в зону СВО беспилотников и систем поражения, заявил президент РФ Владимир Путин."В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных систем поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систему управления и связи. Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые сегодня массово идут в серийное производство", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

https://ria.ru/20240430/bespilotniki-1943128961.html

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2024

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россия, безопасность, владимир путин, технологии