https://ria.ru/20240621/putin-1954541049.html
Россия продолжит совершенствовать ВС, заявил Путин
Россия продолжит совершенствовать ВС, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024
Россия продолжит совершенствовать ВС, заявил Путин
Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы и выстраивать оборонную политику с опорой на передовые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:24
2024-06-21T15:24
2024-06-21T15:38
россия
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы и выстраивать оборонную политику с опорой на передовые технологии, заявил президент РФ Владимир Путин."Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения на современном уровне", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
https://ria.ru/20240621/putin-1954545687.html
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россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Россия продолжит совершенствовать ВС, заявил Путин
Путин: Россия продолжит совершенствовать свои вооруженные силы