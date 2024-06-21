https://ria.ru/20240621/putin-1954540069.html

В тяжелых битвах зарождались традиции военной школы России, заявил Путин

В тяжелых битвах зарождались традиции военной школы России, заявил Путин - РИА Новости, 21.06.2024

В тяжелых битвах зарождались традиции военной школы России, заявил Путин

В России берегут каждую страницу воинской летописи Родины, чтят имена героев, не жалевших себя ради ее свободы и будущего, в тяжелых битвах закалялись... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:22

2024-06-21T15:22

2024-06-21T15:35

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В России берегут каждую страницу воинской летописи Родины, чтят имена героев, не жалевших себя ради ее свободы и будущего, в тяжелых битвах закалялись легендарные традиции российской военной школы, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы бережем каждую страницу воинской летописи Родины, чтим имена героев, не жалевших себя ради ее свободы и будущего. В тяжелых битвах закалялись легендарные традиции нашей военной школы, формировались те качества, которые всегда отличали наших воинов. от рядового до маршала", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

https://ria.ru/20240621/putin-1954544269.html

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общество, россия, владимир путин