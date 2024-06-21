https://ria.ru/20240621/putin-1954535608.html

Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2024

Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин 22 июня – в День памяти и скорби – примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:06

2024-06-21T15:06

2024-06-21T15:06

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня – в День памяти и скорби – примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго июня – в День памяти и скорби – Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240621/kniga-1954534196.html

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общество, россия, владимир путин