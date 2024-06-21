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Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2024
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15:06 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/putin-1954535608.html
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 21.06.2024
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин 22 июня – в День памяти и скорби – примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:06
2024-06-21T15:06
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня – в День памяти и скорби – примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать второго июня – в День памяти и скорби – Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", - говорится в сообщении.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 22 июня

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВечный огонь на могиле Неизвестного солдата
Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 22 июня – в День памяти и скорби – примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать второго июня – в День памяти и скорби – Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы", - говорится в сообщении.
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