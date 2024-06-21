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Путин даст оценку будущей работе выпускников военных вузов, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2024
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14:08 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/putin-1954516550.html
Путин даст оценку будущей работе выпускников военных вузов, заявил Песков
Путин даст оценку будущей работе выпускников военных вузов, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2024
Путин даст оценку будущей работе выпускников военных вузов, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений и даст оценку их будущей работе, эта встреча – важное... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:08
2024-06-21T14:08
россия
дмитрий песков
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений и даст оценку их будущей работе, эта встреча – важное мероприятие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сообщил, что в пятницу Путин в Большом Кремлевском дворце встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений России. "Это выпускники вузов МЧС России, ФСБ России, Минобороны, МВД, ФСО, ФСИН и Следственного комитета. Традиционное ежегодное мероприятие, но очень важное. Президент обратится к выпускникам, поздравит их и даст оценку их будущей работе", - сказал пресс-секретарь президента журналистам. Кроме того, Песков рассказал, что после встречи с выпускниками у президента состоятся закрытые рабочие встречи.
https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html
https://ria.ru/20240121/putin-1922611202.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность
Путин даст оценку будущей работе выпускников военных вузов, заявил Песков

Песков: Путин в пятницу встретится с выпускниками вузов и даст оценку их работе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений и даст оценку их будущей работе, эта встреча – важное мероприятие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что в пятницу Путин в Большом Кремлевском дворце встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений России.
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"Это выпускники вузов МЧС России, ФСБ России, Минобороны, МВД, ФСО, ФСИН и Следственного комитета. Традиционное ежегодное мероприятие, но очень важное. Президент обратится к выпускникам, поздравит их и даст оценку их будущей работе", - сказал пресс-секретарь президента журналистам.
Кроме того, Песков рассказал, что после встречи с выпускниками у президента состоятся закрытые рабочие встречи.
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РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Безопасность
 
 
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