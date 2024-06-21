https://ria.ru/20240621/putin-1954516550.html

Путин даст оценку будущей работе выпускников военных вузов, заявил Песков

Путин даст оценку будущей работе выпускников военных вузов, заявил Песков - РИА Новости, 21.06.2024

Путин даст оценку будущей работе выпускников военных вузов, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений и даст оценку их будущей работе, эта встреча – важное... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:08

2024-06-21T14:08

2024-06-21T14:08

россия

дмитрий песков

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

безопасность

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений и даст оценку их будущей работе, эта встреча – важное мероприятие, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сообщил, что в пятницу Путин в Большом Кремлевском дворце встретится с выпускниками высших военно-учебных заведений России. "Это выпускники вузов МЧС России, ФСБ России, Минобороны, МВД, ФСО, ФСИН и Следственного комитета. Традиционное ежегодное мероприятие, но очень важное. Президент обратится к выпускникам, поздравит их и даст оценку их будущей работе", - сказал пресс-секретарь президента журналистам. Кроме того, Песков рассказал, что после встречи с выпускниками у президента состоятся закрытые рабочие встречи.

https://ria.ru/20240614/vremya_geroev-1953013038.html

https://ria.ru/20240121/putin-1922611202.html

россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность