В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Песков назвал реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам предсказуемой
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Президент Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Реакция Запада на государственные визиты президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам была предсказуемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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"Потому что любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех ее видов деятельности", — сказал он.
При этом Песков подчеркнул, что такая реакция Запада вызывает полное непонимание. Представитель Кремля указал, что Москва никогда ни с кем не сотрудничает против третьих стран.
Он отметил, что все контакты направлены только на рост благосостояния народов тех стран, которые участвуют в этом взаимодействии.
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"То, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнения. Но сотрудничество, которое предлагаем мы, абсолютно лишено какой-то конфронтационности по отношению к третьим странам, оно носит взаимовыгодный характер и, конечно, отвечает интересам наших партнеров", — объяснил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин 18-20 июня посетил с государственными визитами КНДР и Вьетнам.
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