https://ria.ru/20240621/putin-1954506540.html

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 21.06.2024

В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Реакция Запада на государственные визиты президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам была предсказуемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T13:44

2024-06-21T13:44

2024-06-21T14:48

россия

вьетнам

владимир путин

дмитрий песков

политика

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Реакция Запада на государственные визиты президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам была предсказуемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Потому что любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех ее видов деятельности", — сказал он.При этом Песков подчеркнул, что такая реакция Запада вызывает полное непонимание. Представитель Кремля указал, что Москва никогда ни с кем не сотрудничает против третьих стран.Он отметил, что все контакты направлены только на рост благосостояния народов тех стран, которые участвуют в этом взаимодействии."То, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнения. Но сотрудничество, которое предлагаем мы, абсолютно лишено какой-то конфронтационности по отношению к третьим странам, оно носит взаимовыгодный характер и, конечно, отвечает интересам наших партнеров", — объяснил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.Путин 18-20 июня посетил с государственными визитами КНДР и Вьетнам.

https://ria.ru/20240621/gt-1954436079.html

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россия

вьетнам

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, политика, кндр (северная корея), визит путина в кндр