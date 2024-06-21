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В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 21.06.2024
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13:44 21.06.2024 (обновлено: 14:48 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/putin-1954506540.html
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам - РИА Новости, 21.06.2024
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам
Реакция Запада на государственные визиты президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам была предсказуемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T13:44
2024-06-21T14:48
россия
вьетнам
владимир путин
дмитрий песков
политика
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Реакция Запада на государственные визиты президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам была предсказуемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. &quot;Потому что любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех ее видов деятельности&quot;, — сказал он.При этом Песков подчеркнул, что такая реакция Запада вызывает полное непонимание. Представитель Кремля указал, что Москва никогда ни с кем не сотрудничает против третьих стран.Он отметил, что все контакты направлены только на рост благосостояния народов тех стран, которые участвуют в этом взаимодействии."То, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнения. Но сотрудничество, которое предлагаем мы, абсолютно лишено какой-то конфронтационности по отношению к третьим странам, оно носит взаимовыгодный характер и, конечно, отвечает интересам наших партнеров", — объяснил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.Путин 18-20 июня посетил с государственными визитами КНДР и Вьетнам.
https://ria.ru/20240621/gt-1954436079.html
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россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, политика, кндр (северная корея), визит путина в кндр
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, КНДР (Северная Корея), Визит Путина в КНДР
В Кремле прокомментировали реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам

Песков назвал реакцию Запада на визиты Путина в КНДР и Вьетнам предсказуемой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
Президент Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в аэропорту Нойбай в Ханое
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Реакция Запада на государственные визиты президента Владимира Путина в КНДР и Вьетнам была предсказуемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«

"Потому что любая внешнеполитическая активность России, причем даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, она воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России и всех ее видов деятельности", — сказал он.

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При этом Песков подчеркнул, что такая реакция Запада вызывает полное непонимание. Представитель Кремля указал, что Москва никогда ни с кем не сотрудничает против третьих стран.
Он отметил, что все контакты направлены только на рост благосостояния народов тех стран, которые участвуют в этом взаимодействии.
«
"То, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на всех наших партнеров, у нас не вызывает сомнения. Но сотрудничество, которое предлагаем мы, абсолютно лишено какой-то конфронтационности по отношению к третьим странам, оно носит взаимовыгодный характер и, конечно, отвечает интересам наших партнеров", — объяснил пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.
Путин 18-20 июня посетил с государственными визитами КНДР и Вьетнам.
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