https://ria.ru/20240621/putin-1954463008.html

Путин уверен, что форум городов "БРИКС плюс" даст старт новым инициативам

Путин уверен, что форум городов "БРИКС плюс" даст старт новым инициативам - РИА Новости, 21.06.2024

Путин уверен, что форум городов "БРИКС плюс" даст старт новым инициативам

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Международного форума городов стран "БРИКС плюс" в Казани выразил уверенность, что форум даст старт... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:34

2024-06-21T11:34

2024-06-21T12:50

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Международного форума городов стран "БРИКС плюс" в Казани выразил уверенность, что форум даст старт новым перспективным инициативам, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Руководителям органов местного самоуправления, мэрам больших и малых городов из государств, которым близка философия и практическая политика объединения БРИКС, предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, обменяться опытом, установить новые контакты. Считаю такое общение важным и востребованным, ведь от вашей эффективной работы во многом зависит стабильное и поступательное развитие городских агломераций и муниципальных образований, а значит, повышение качества жизни миллионов людей, всестороннее укрепление потенциала наших стран", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что в ходе форума пройдёт учредительное собрание ассоциации городов и муниципалитетов стран "БРИКС плюс". Он подчеркнул, что создание новой структуры, действующей на основе принципов взаимного уважения, равноправия, созидательного сотрудничества, станет значимым шагом в укреплении связей стран БРИКС и их партнёров. "В том числе это помогает в решении таких общих задач, как совершенствование законодательства и подготовка кадров, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и социальной инфраструктуры, реализация гуманитарных программ, проектов в сфере архитектуры и благоустройства территорий, экологии, цифровизации и туризма. И, конечно, большое значение имеет расширение движения городов-побратимов", - добавил президент. Российский лидер выразил уверенность, что выработанные рекомендации и предложения на форуме послужат углублению многоплановых отношений на благо наших народов. Он также пожелал участникам успехов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20240620/malayziya-1954138110.html

https://ria.ru/20240524/brics-1948222312.html

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россия, казань, владимир путин, брикс, международный муниципальный форум брикс+