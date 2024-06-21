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Прокуратура направила в СК материалы проверки высказываний Трояновой* - РИА Новости, 21.06.2024
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09:01 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/prokuratura-1954430593.html
Прокуратура направила в СК материалы проверки высказываний Трояновой*
Прокуратура направила в СК материалы проверки высказываний Трояновой* - РИА Новости, 21.06.2024
Прокуратура направила в СК материалы проверки высказываний Трояновой*
Прокуратура Москвы направила в СК материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой* для уголовного преследования по статье о возбуждении ненависти или... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:01
2024-06-21T09:01
происшествия
россия
москва
яна троянова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в СК материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой* для уголовного преследования по статье о возбуждении ненависти или вражды, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Материалы проверки (высказываний актрисы - ред.) направлены в ГСУ СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что Трояновой* инкриминируется вторая часть данной статьи, санкция которой предусматривает в качестве максимального наказания от 3 до 6 лет лишения свободы. Ранее в СМИ появился фрагмент видеозаписи, на которой актриса Троянова* публично оправдывает призывы к убийству русских, включая детей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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происшествия, россия, москва, яна троянова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Яна Троянова, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура направила в СК материалы проверки высказываний Трояновой*

Прокуратура направила в СК материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой

Актриса Яна Троянова* во время интервью. Кадр видео
Актриса Яна Троянова* во время интервью. Кадр видео
Актриса Яна Троянова* во время интервью. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в СК материалы проверки высказываний актрисы Яны Трояновой* для уголовного преследования по статье о возбуждении ненависти или вражды, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Материалы проверки (высказываний актрисы - ред.) направлены в ГСУ СК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Трояновой* инкриминируется вторая часть данной статьи, санкция которой предусматривает в качестве максимального наказания от 3 до 6 лет лишения свободы.
Ранее в СМИ появился фрагмент видеозаписи, на которой актриса Троянова* публично оправдывает призывы к убийству русских, включая детей.
Фарида Курбангалеева* - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
ПроисшествияРоссияМоскваЯна ТрояноваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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