https://ria.ru/20240621/priznanie-1954643658.html
Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины
Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины - РИА Новости, 21.06.2024
Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины
Египет приветствует решение Армении о признании Палестины и высоко ценит поддержку Еревана в урегулировании палестинской проблемы, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:31
2024-06-21T23:31
2024-06-21T23:31
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КАИР, 21 июн - РИА Новости. Египет приветствует решение Армении о признании Палестины и высоко ценит поддержку Еревана в урегулировании палестинской проблемы, говорится в заявлении египетского МИД. "Арабская Республика Египет приветствовала решение Республики Армения об официальном признании Государства Палестина в качестве шага в поддержку законных прав палестинского народа на завершение израильской оккупации и создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщил МИД Египта. Ранее в пятницу МИД Армении объявил о том, что Ереван признает Государство Палестина. МИД Израиля в ответ вызвал посла Армении для беседы с выговором. Министерство отметило, что Египет высоко ценит поддержку Армении в урегулировании палестинской проблемы.
https://ria.ru/20240621/izrail-1954479582.html
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в мире, армения, египет, ереван, мид израиля, палестина
В мире, Армения, Египет, Ереван, МИД Израиля, Палестина
Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины
МИД Египта: страна приветствует решение Армении о признании Палестины