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Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины - РИА Новости, 21.06.2024
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23:31 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/priznanie-1954643658.html
Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины
Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины - РИА Новости, 21.06.2024
Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины
Египет приветствует решение Армении о признании Палестины и высоко ценит поддержку Еревана в урегулировании палестинской проблемы, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:31
2024-06-21T23:31
в мире
армения
египет
ереван
мид израиля‎
палестина
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КАИР, 21 июн - РИА Новости. Египет приветствует решение Армении о признании Палестины и высоко ценит поддержку Еревана в урегулировании палестинской проблемы, говорится в заявлении египетского МИД. "Арабская Республика Египет приветствовала решение Республики Армения об официальном признании Государства Палестина в качестве шага в поддержку законных прав палестинского народа на завершение израильской оккупации и создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщил МИД Египта. Ранее в пятницу МИД Армении объявил о том, что Ереван признает Государство Палестина. МИД Израиля в ответ вызвал посла Армении для беседы с выговором. Министерство отметило, что Египет высоко ценит поддержку Армении в урегулировании палестинской проблемы.
https://ria.ru/20240621/izrail-1954479582.html
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в мире, армения, египет, ереван, мид израиля‎, палестина
В мире, Армения, Египет, Ереван, МИД Израиля‎, Палестина
Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины

МИД Египта: страна приветствует решение Армении о признании Палестины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе. Архивное фото
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КАИР, 21 июн - РИА Новости. Египет приветствует решение Армении о признании Палестины и высоко ценит поддержку Еревана в урегулировании палестинской проблемы, говорится в заявлении египетского МИД.
«
"Арабская Республика Египет приветствовала решение Республики Армения об официальном признании Государства Палестина в качестве шага в поддержку законных прав палестинского народа на завершение израильской оккупации и создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщил МИД Египта.
Ранее в пятницу МИД Армении объявил о том, что Ереван признает Государство Палестина. МИД Израиля в ответ вызвал посла Армении для беседы с выговором.
Министерство отметило, что Египет высоко ценит поддержку Армении в урегулировании палестинской проблемы.
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В миреАрменияЕгипетЕреванМИД Израиля‎Палестина
 
 
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