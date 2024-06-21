https://ria.ru/20240621/priznanie-1954643658.html

Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины

Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины - РИА Новости, 21.06.2024

Египет приветствовал решение Армении о признании Палестины

Египет приветствует решение Армении о признании Палестины и высоко ценит поддержку Еревана в урегулировании палестинской проблемы, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T23:31

2024-06-21T23:31

2024-06-21T23:31

в мире

армения

египет

ереван

мид израиля‎

палестина

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КАИР, 21 июн - РИА Новости. Египет приветствует решение Армении о признании Палестины и высоко ценит поддержку Еревана в урегулировании палестинской проблемы, говорится в заявлении египетского МИД. "Арабская Республика Египет приветствовала решение Республики Армения об официальном признании Государства Палестина в качестве шага в поддержку законных прав палестинского народа на завершение израильской оккупации и создание независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сообщил МИД Египта. Ранее в пятницу МИД Армении объявил о том, что Ереван признает Государство Палестина. МИД Израиля в ответ вызвал посла Армении для беседы с выговором. Министерство отметило, что Египет высоко ценит поддержку Армении в урегулировании палестинской проблемы.

https://ria.ru/20240621/izrail-1954479582.html

армения

египет

ереван

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в мире, армения, египет, ереван, мид израиля‎, палестина