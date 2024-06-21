Турция приветствовала решение Армении признать Палестину
МИД Турции: страна приветствует решение Армении признать Палестину
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг . Архивное фото
АНКАРА, 21 июн – РИА Новости. Турция приветствует решение Армении признать Палестину, говорится в заявлении МИД страны.
"Мы рады, что Армения, вслед за такими странами, как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения, решила признать Государство Палестина. Как мы всегда подчёркивали ранее, признание Палестины - это требование международного права, справедливости и совести. Мы будем продолжать прилагать усилия, чтобы больше стран признали Палестину", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
Ранее в пятницу МИД закавказской республики сообщил, что Республика Армения признала Государство Палестина. В заявлении МИД Армении сказано, что на различных международных площадках Ереван всегда выступал за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и продолжает поддерживать решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств, еврейского и арабского.
Ирландия, Норвегия и Испания 28 мая официально признали Государство Палестина. Также в начале июня парламент Словении принял указ о признании Палестинского государства. До этого Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.