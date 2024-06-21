https://ria.ru/20240621/primakov-1954526989.html

Примаков призвал общаться с городами, настроенными на диалог с Россией

Примаков призвал общаться с городами, настроенными на диалог с Россией - РИА Новости, 21.06.2024

Примаков призвал общаться с городами, настроенными на диалог с Россией

Обмен опытом и выстраивание коммуникации между городами, настроенными на конструктивный диалог с Россией, способствует развитию потенциала как российских... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:40

2024-06-21T14:40

2024-06-21T14:40

россия

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

брикс

в мире

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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Обмен опытом и выстраивание коммуникации между городами, настроенными на конструктивный диалог с Россией, способствует развитию потенциала как российских регионов, так и их партнеров из других стран, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Обмен опытом и выстраивание эффективной, качественной коммуникации между городами и муниципалитетами, настроенными на конструктивный диалог с Российской Федерацией, способствует развитию потенциала как российских регионов, так и их партнеров из других стран", - сказал Примаков в приветствии форуму городов стран БРИКС+. Он напомнил, что Россотрудничество активно работает с регионами, содействуя расширению и углублению контактов в образовательной и научно-технической, культурной и экономической сферах, и помогает развитию диалога на уровне международных и межмуниципальных сфер.

https://radiosputnik.ru/20240621/kazan-1954514285.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), брикс, в мире