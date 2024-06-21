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Примаков призвал общаться с городами, настроенными на диалог с Россией - РИА Новости, 21.06.2024
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14:40 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/primakov-1954526989.html
Примаков призвал общаться с городами, настроенными на диалог с Россией
Примаков призвал общаться с городами, настроенными на диалог с Россией - РИА Новости, 21.06.2024
Примаков призвал общаться с городами, настроенными на диалог с Россией
Обмен опытом и выстраивание коммуникации между городами, настроенными на конструктивный диалог с Россией, способствует развитию потенциала как российских... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:40
2024-06-21T14:40
россия
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
брикс
в мире
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Обмен опытом и выстраивание коммуникации между городами, настроенными на конструктивный диалог с Россией, способствует развитию потенциала как российских регионов, так и их партнеров из других стран, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Обмен опытом и выстраивание эффективной, качественной коммуникации между городами и муниципалитетами, настроенными на конструктивный диалог с Российской Федерацией, способствует развитию потенциала как российских регионов, так и их партнеров из других стран", - сказал Примаков в приветствии форуму городов стран БРИКС+. Он напомнил, что Россотрудничество активно работает с регионами, содействуя расширению и углублению контактов в образовательной и научно-технической, культурной и экономической сферах, и помогает развитию диалога на уровне международных и межмуниципальных сфер.
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россия, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), брикс, в мире
Россия, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), БРИКС, В мире
Примаков призвал общаться с городами, настроенными на диалог с Россией

Примаков: диалог с городами, настроенными на работу с Россией, помогает развитию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Россотрудничества Евгений Примаков
Глава Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 21 июн - РИА Новости. Обмен опытом и выстраивание коммуникации между городами, настроенными на конструктивный диалог с Россией, способствует развитию потенциала как российских регионов, так и их партнеров из других стран, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Обмен опытом и выстраивание эффективной, качественной коммуникации между городами и муниципалитетами, настроенными на конструктивный диалог с Российской Федерацией, способствует развитию потенциала как российских регионов, так и их партнеров из других стран", - сказал Примаков в приветствии форуму городов стран БРИКС+.
Он напомнил, что Россотрудничество активно работает с регионами, содействуя расширению и углублению контактов в образовательной и научно-технической, культурной и экономической сферах, и помогает развитию диалога на уровне международных и межмуниципальных сфер.
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Казани стартовал Международный форум городов стран БРИКС+
Вчера, 14:04
 
РоссияЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)БРИКСВ мире
 
 
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