https://ria.ru/20240621/pridnestrove-1954531420.html

Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в экономическом давлении

Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в экономическом давлении - РИА Новости, 21.06.2024

Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в экономическом давлении

Экономическое давление Молдавии ухудшает жизнь граждан Приднестровья, заявил журналистам глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:54

2024-06-21T14:54

2024-06-21T14:54

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кишинев

тирасполь

виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Экономическое давление Молдавии ухудшает жизнь граждан Приднестровья, заявил журналистам глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. "Количество проблем увеличивается пропорционально тому, как международные посредники молчат или делают вид, что не замечают этих проблем. Повторюсь, это все противоречит договоренностям переговорного процесса. Все действия Молдовы, которые ухудшают жизнь граждан Приднестровья, противоречат ранее подписанным соглашениям", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР также отметил, что Тирасполь не может в одиночку заставить Кишинев сесть за стол переговоров, решать вопросы и исполнять принятые на себя обязательства. По его словам, поэтому сегодня роль посредников в урегулировании молдо-приднестровского конфликта очень велика. "Молдавская сторона должна вернуться к подписанным соглашениям, к соблюдению тех принципов, которые у нас есть. Это касается не только протокольных решений, не только последних соглашений, это касается джентльменского механизма о принципах свободной торговли с Европейским Союзом. Брюссель тоже должен быть активным. Потому что это блокирует нормальную торговлю в Приднестровье с Евросоюзом. Страдают поставщики сырья для Приднестровья, покупатели нашей продукции в Европе тоже. Их довольно много, и это серьезная проблема", - отметил Игнатьев. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919852486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев