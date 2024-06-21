https://ria.ru/20240621/pravitelstvo-1954442080.html
Правительство смягчило требование о продаже валютной выручки экспортерами
Правительство смягчило требование о продаже валютной выручки экспортерами - РИА Новости, 21.06.2024
Правительство смягчило требование о продаже валютной выручки экспортерами
Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, говорится в сообщении на сайте кабмина. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:10
2024-06-21T10:10
2024-06-21T15:52
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, говорится в сообщении на сайте кабмина."Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80 процентов иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60 процентов", — указано в публикации.В правительстве пояснили, что такое решение приняли с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.Указ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров президент России подписал в октябре 2023-го. Компании должны были зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов средств в течение 60 дней с момента их получения, а затем продавать на внутреннем рынке минимум 90 процентов зачисленной валюты.Как поясняли власти, цель такого решения — обеспечение стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Мера касается компаний ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, сельского хозяйства.
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экономика, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Санкции в отношении России
Правительство смягчило требование о продаже валютной выручки экспортерами
Правительство снизило порог продажи валютной выручки до 60 процентов
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, говорится в сообщении
на сайте кабмина.
"Ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80 процентов иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Теперь этот порог снижен до 60 процентов", — указано в публикации.
В правительстве пояснили, что такое решение приняли с учетом стабилизации курса рубля и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.
Указ об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров президент России
подписал в октябре 2023-го. Компании должны были зачислять на свои счета в российских банках не менее 80 процентов средств в течение 60 дней с момента их получения, а затем продавать на внутреннем рынке минимум 90 процентов зачисленной валюты.
Как поясняли власти, цель такого решения — обеспечение стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Мера касается компаний ТЭК, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, сельского хозяйства.