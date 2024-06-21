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Правительство направит более 810 миллионов рублей на развитие ЖКХ - РИА Новости, 21.06.2024
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09:35 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/praitelstvo-1954436356.html
Правительство направит более 810 миллионов рублей на развитие ЖКХ
Правительство направит более 810 миллионов рублей на развитие ЖКХ - РИА Новости, 21.06.2024
Правительство направит более 810 миллионов рублей на развитие ЖКХ
Правительство направит дополнительно более 810 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщается в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T09:35
2024-06-21T09:35
экономика
жкх
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство направит дополнительно более 810 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина. "Более 810 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии", - говорится в сообщении. Данные регионы стали пилотными в этом проекте. Средства пойдут на софинансирование расходов этих регионов с февраля по март 2024 года на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В числе таких мероприятий - создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, установление экономически обоснованных тарифов. В 2023 году на поддержку таких программ было направлено около 960 миллионов рублей. В федеральном бюджете на 2024–2026 годы на эти цели предусмотрено почти 10,5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240603/sredstva-1950270135.html
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экономика, жкх
Экономика, ЖКХ
Правительство направит более 810 миллионов рублей на развитие ЖКХ

В Дагестан, Ингушетию и Северную Осетию направят 810 млн рублей на развитие ЖКХ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Правительство направит дополнительно более 810 миллионов рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"Более 810 млн рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии", - говорится в сообщении.
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Данные регионы стали пилотными в этом проекте.
Средства пойдут на софинансирование расходов этих регионов с февраля по март 2024 года на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.
В числе таких мероприятий - создание в каждом субъекте единого оператора с консолидацией на его базе регионального имущественного комплекса ЖКХ, привлечение в отрасль квалифицированных специалистов, установление экономически обоснованных тарифов.
В 2023 году на поддержку таких программ было направлено около 960 миллионов рублей. В федеральном бюджете на 2024–2026 годы на эти цели предусмотрено почти 10,5 миллиардов рублей.
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